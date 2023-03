Le auto ibride riscuotono di giorno in giorno sempre più successo. Queste vantano una tecnologia che permette un’importante riduzione di consumi e di emissioni. Ma la verità è che i loro pregi non sono di certo finiti qui. Scopriamo insieme quali sono i vantaggi e gli svantaggi.

I vantaggi delle auto ibride

Come vi abbiamo accennato sopra, le auto ibride assicurano una maggiore efficienza nell’uso dei combustibili e quindi anche un minor impatto sull’ambiente. Questo è possibile grazie al funzionamento della combinazione di due motori: uno termico e uno elettrico, di cui sfruttano i rispettivi punti di forza.

Molto interessanti, inoltre, sono le agevolazioni fiscali a cui è possibile accedere:

gli eco-incentivi e bonus auto disponibili in base ai fondi stanziati;

esenzione bollo auto per 3 o 5 anni;

accesso a ZTL in alcune città;

possibilità di parcheggiare gratuitamente in posti appositi in alcuni comuni;

eventuali sconti su tassa di circolazione ed RCA.

Numerosi vantaggi, però, riguardano anche la mobilità vera e propria in quanto queste automobili consentono di sperimentare una differente esperienza di guida.

Più precisamente, la guida di questi veicoli risulta essere estremamente silenziosa, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento acustico, ma anche molto fluida, grazie al passaggio praticamente inavvertibile tra propulsione termica ed elettrica, che permette anche un’accelerazione brillante.

Esistono poi ulteriori pro che riguardano l’acquisto di auto ibride: un minore consumo del carburante, che dipende soprattutto dal tipo di tecnologia utilizzata, una riduzione dei costi di rifornimento e la possibilità di viaggiare per alcuni chilometri esclusivamente in modalità elettrica, con un consumo di benzina pari a zero, sia con veicoli Full Hybrid che, per tratte più lunghe, con veicoli Plug-in Hybrid.

Gli svantaggi delle auto ibride

Come tutte le cose che esistono al mondo, anche le auto ibride presentano alcuni svantaggi di cui è giusto essere a conoscenza prima di procedere all’acquisto. Uno di questi riguarda i costi, che sono più elevati rispetto ai veicoli tradizionali ma allo stesso tempo più bassi delle auto elettriche.

Il mercato dell’usato però viene incontro a questa circostanza, proponendo ormai anche vetture ibride, certificate e garantite.

Alla luce di tutto questo, dunque, possiamo assolutamente affermare che i vantaggi sono del tutto superiori agli svantaggi. Senza dimenticare che il mondo è sempre più attento alla sostenibilità ambientale ed anche la mobilità di sta velocemente adeguando a questo cambiamento. Per questo motivo, nel giro di qualche anno, molto probabilmente ci troveremo tutti alla guida di auto molto più attente all’ambiente.

Il nostro consiglio, quindi, è valutare pro e contro in maniera accurata, ma tenendo a mente che nel complesso le auto ibride sono una soluzione intermedia tra le auto endotermiche e le macchine 100% elettriche.

Se volete ottenere maggiori vantaggi ambientali, vi suggeriamo di scegliere un’auto ibrida Plug-in, mentre se non potete ricaricare la batteria ma volete comunque ridurre consumi ed emissioni, potete preferire una Full Hybrid di nuova generazione.