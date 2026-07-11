Wimbledon 2026: Sinner cerca il bis contro Zverev nella finale più attesa

Il tennis mondiale ha gli occhi puntati su Londra, dove domenica 12 luglio, alle ore 17, si disputerà la finale maschile di Wimbledon 2026. Sul Centre Court il campo più prestigioso del torneo, si affronteranno Jannik Sinner e Alexander Zverev i due migliori tennisti del momento.

Questa finale rappresenta un crocevia importante per entrambi i giocatori. Per Sinner, numero uno al mondo, è l’occasione per confermare il suo dominio e aggiungere un altro Slam al suo palmarès. Per Zverev, reduce dalla vittoria al Roland Garros 2026 è la possibilità di dimostrare che il suo successo non è stato un caso isolato.

I precedenti tra Sinner e Zverev

I due tennisti si sono già affrontati 14 volte in carriera, con Sinner in vantaggio per 10-4. Un dato particolarmente significativo è che negli ultimi nove incontri Sinner ha sempre avuto la meglio, senza lasciare neppure un set a Zverev negli ultimi sei scontri diretti.

Tutti i precedenti del 2026 si sono verificati in Masters 1000 con Sinner vincitore in semifinali e finali a Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Tuttavia, questa sfida su erba rappresenta un contesto completamente nuovo, con Zverev che arriva con una nuova consapevolezza dopo il successo al Roland Garros.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Zverev ha dichiarato: “Devo pensare di poter vincere“. Queste parole riflettono la sua nuova fiducia, acquisita dopo aver superato il peso del primo Slam. Sinner, invece, affronta la finale con la determinazione di chi vuole confermare il suo status di numero uno al mondo.

Come seguire la finale in tv e streaming

La finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Inoltre, sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW. Una novità di questa edizione è la trasmissione in chiaro su Tv8 e in streaming su come già avvenuto per la semifinale contro Djokovic.

Questa finale promette di essere un incontro epico, con due giocatori al top della loro forma. Sinner ha dimostrato una costanza impressionante, mentre Zverev ha mostrato una crescita significativa, soprattutto sul piano mentale. Chiunque vinca, Wimbledon 2026 resterà nella storia del tennis.