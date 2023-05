Il produttore cinese Xpeng ha avviato la produzione del suo SUV elettrico. Un modello che potrebbe essere la salvezza di un'azienda in grande difficoltà.

Il quinto modello e terzo SUV di Xpeng, il G6, è stato presentato al Salone di Shanghai. Si posiziona nel cuore del mercato cinese e il suo obiettivo è la Tesla Model Y. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali.

Xpeng G6: produzione, caratteristiche, design

Questo SUV di segmento D è modellato sulla rivale americana. Ma dovrebbe avere un prezzo più interessante. Il prezzo dovrebbe essere compreso tra 200.000 e 300.000 RMB (26.000-40.000 euro). Un prezzo molto interessante nel contesto di una guerra dei prezzi particolarmente aggressiva in Cina.

Una situazione che sta mettendo in seria difficoltà il piccolo produttore. Nel primo trimestre del 2023, le vendite sono crollate. Sono passate da 34.561 veicoli nel 2022 ad appena 18.230 nel 2023. Le vendite sono scese del 45,9% a 4 miliardi di yuan (527 milioni di euro). Xpeng ha quindi aumentato le sue perdite: 2,34 miliardi di yuan nel primo trimestre del 2023 (308 milioni di euro) contro 1,7 miliardi di yuan (224 milioni di euro) nello stesso periodo del 2022.

L’avvio della produzione del G6, basato sulla nuova piattaforma SEPA 2.0, si preannuncia quindi come un’operazione di salvataggio. La sopravvivenza del produttore potrebbe dipendere direttamente dal successo di questo veicolo. Xpeng ha fatto il massimo, con una piattaforma dotata di strutture anteriori e posteriori pressofuse in stile Tesla, una batteria strutturale da 800 volt, una ricarica rapida (3C), un Cx di 0,248 e i suoi ultimi sviluppi nella guida semi-autonoma.

In teoria, questo Xpeng G6 dovrebbe arrivare in Europa nel 2024. Sarà anche un elemento chiave per l’affermazione del marchio cinese dopo il lancio delle più grandi G9 e P7.

