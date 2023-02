La Xpeng G6 diventerà la diretta rivale della Tesla Model Y. Xpeng ha iniziato la sua esistenza con il principio di un SUV elettrico compatto e piuttosto conveniente, il G3. Una scommessa fallita e le vendite della start-up cinese sono decollate con il lancio della grande berlina P7.

La G9, in vendita dallo scorso autunno, ha riportato il marchio in corsa sul mercato dei SUV e l’offerta sarà presto completata da un modello intermedio, che dovrebbe chiamarsi G6.

XPeng G6: ecco come sarà il futuro rivale della Tesla Model Y

Presentata probabilmente al Salone di Shanghai di aprile, questa G6 sta effettuando gli ultimi test di validazione con un camuffamento che non nasconde più le sue forme.

Il trattamento posteriore con un portellone molto inclinato non è usuale per un SUV cinese, ma richiama chiaramente la concorrenza con la Model Y, con ambizioni più marcate sul mercato europeo. Ma anche l’aerodinamica è all’origine di questa configurazione favorevole. Ricordiamo che i modelli Xpeng sono all’avanguardia in questo senso con un P5 annunciato a 0,223 e un P7 a 0,236.

La firma Xpeng si trova sui fari e sulle luci sottili.

I lidar sono visibili nel gruppo ottico principale. Questa G6 dovrebbe quindi includere tutti gli elementi di guida semi-autonoma degli altri modelli del marchio.

La coerenza non sembra essere all’ordine del giorno all’interno.

La configurazione dello schermo è infatti diversa su P5, P7, G9 e G6. Qui abbiamo un piccolo schermo incorporato nel cruscotto per la strumentazione e un grande schermo centrale fluttuante. Inoltre, vengono introdotte delle telecamere in sostituzione degli specchietti retrovisori. Un sistema che sarà ufficialmente autorizzato in Cina dal 1° luglio.

