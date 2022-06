Senza eguagliare il record di oltre 41.000 auto stabilito nell’ultimo trimestre del 2021, Xpeng mantiene un buon trend e ha annunciato di aver consegnato 34.561 veicoli nel primo trimestre del 2022. In dettaglio, la grande berlina XPeng P7 rimane il modello più popolare della gamma.

Nel periodo, sono state vendute 19.427 unità, di cui 9.000 nel solo mese di marzo.

Disponibile dall’ottobre 2021 e diretta concorrente della Tesla Model 3, la berlina familiare P5 ha venduto 10.500 unità.

Auto Xpeng: vendite in crescita, ma non ancora redditizie

Non sorprende che l’aumento delle consegne sia accompagnato da un significativo incremento del fatturato dell’azienda. Nel primo trimestre sono stati generati 7,45 miliardi di yuan (1,04 miliardi di euro), con un aumento del 153% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, XPeng non è ancora redditizia. Nei primi tre mesi dell’anno, il produttore ha registrato una perdita netta di 1,7 miliardi di yuan (238 milioni di euro).

Oltre 100.000 consegne previste nel 2022

A meno che i nuovi blocchi osservati in Cina non frenino le consegne, Xpeng dovrebbe superare ampiamente il traguardo dei 100.000 veicoli consegnati nel 2022. Questo obiettivo è stato mancato per poco nel 2021, quando il produttore ha venduto 98.155 auto elettriche.

Per garantire la sua crescita, il produttore cinese punta in particolare sull’espansione in Europa, dove sta promuovendo la sua berlina P5. Già presente in Norvegia, il marchio ha recentemente annunciato il suo arrivo in quattro nuovi mercati: Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.

Xpeng P5: i prezzi in Europa

Senza entrare nei dettagli delle varie opzioni, che saranno comunicate più tardi, Xpeng comunica un prezzo base di circa 50.000 euro per i quattro mercati in cui le prenotazioni sono aperte: Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.

Non sorprende che questo prezzo base sia simile a quello della Tesla Model 3, che ha visto i prezzi saltare nelle ultime settimane.

Nei Paesi Bassi, la Xpeng P5 è ancora più economica della Model 3, che costa 51.990 euro nella sua versione base.