Xpeng L03: design, tecnologia e prestazioni del SUV coupé elettrico

Xpeng ha presentato a Monaco di Baviera la nuova L03 un SUV coupé elettrico che punta a conquistare il mercato europeo. Con un design curato da JuanMa Lopez ex responsabile del design esterni di Ferrari, e una serie di innovazioni tecnologiche, la L03 rappresenta un passo significativo per il costruttore cinese.

La L03 è stata progettata per rispondere alle esigenze del mercato europeo, offrendo un mix di stile, prestazioni e tecnologia avanzata. Il modello è disponibile sia in versione elettrica pura (BEV) che con range extender (EREV), grazie alla piattaforma SEPA 3.0.

Design e dimensioni

La L03 si presenta con un design da SUV coupé, caratterizzato da un tetto spiovente e fari anteriori con firma luminosa a T. Le dimensioni sono imponenti: 4,65 metri di lunghezza, 1,60 metri di altezza e 1,92 metri di larghezza, con un passo di 2,85 metri. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è di 0,228, grazie a 22 ottimizzazioni che migliorano l’efficienza energetica.

La qualità degli assemblaggi è eccellente, con tolleranze quasi nulle. Sono disponibili cinque colorazioni per il mercato europeo: Phantom Purple, Arctic White, Midnight Black, Rock Gray e Silver Frost. I cerchi vanno da 18″ a 20″.

Interni e praticità

L’abitacolo della L03 è stato progettato per offrire un’esperienza premium. Al centro della plancia c’è un touchscreen flottante da 15,6 pollici con risoluzione 2.5K, affiancato da un head-up display. Oltre il 72% delle superfici interne è rivestito in materiali morbidi, con un cielo in velluto e un tetto panoramico che blocca oltre il 99,9% dei raggi UV.

La praticità non manca: il bagagliaio ha una capacità di 367 litri, espandibile a 1.640 litri abbattendo i sedili posteriori. La versione elettrica offre un vano di carico anteriore aggiuntivo da 87 litri. Sono presenti 37 vani portaoggetti sparsi per l’abitacolo.

Motori e prestazioni

La L03 è disponibile in due versioni: elettrica pura e con range extender. La versione elettrica monta un motore posteriore da 183 kW (249 CV) e 280 Nm, alimentato da batterie LFP fornite da CALB in due tagli: 56 e 69 kWh. Con la batteria maggiore, l’autonomia omologata WLTP è di 440 km, lo 0-100 km/h è coperto in 6,6 secondi e il consumo dichiarato è di 15,3 kWh/100 km.

La ricarica in corrente continua raggiunge i 207 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in 20 minuti. La versione range extender, battezzata L03 Power X, abbina lo stesso motore elettrico a un quattro cilindri benzina 1.5 da 70 kW, con una batteria LFP da 37,2 kWh. L’autonomia combinata supera i 1.000 km.

Tecnologia e connettività

La L03 è equipaggiata con il chip Turing, lo stesso utilizzato dai robotaxi e robot umanoidi del gruppo. Le versioni d’accesso hanno un singolo chip da 750 TOPS, mentre la versione Ultra europea ne monta tre, per 2.250 TOPS complessivi. Su questa base gira l’NGP (Next Generation Pilot), un’intelligenza artificiale end-to-end che elabora le immagini delle 11 telecamere.

Xpeng ha annunciato anche stazioni di ricarica proprietarie con accumulo integrato, con una potenza di picco di 1.040 kW e un’efficienza round-trip del 91,5%. La L03 è la prima auto dell’area Asia-Pacifico a integrare il Google Maps Auto SDK, con navigazione nativa a bordo.

I prezzi per l’Europa non sono ancora stati comunicati, ma si stima che la L03 sarà posizionata attorno ai 35.000 euro. Le prime consegne in Italia sono previste entro la fine del 2026.