Introduzione alle nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT

Yamaha ha recentemente svelato le sue nuove crossover, la Tracer 7 e la Tracer 7 GT, che si presentano con un design rinnovato e una serie di aggiornamenti tecnologici. Questi modelli, che mantengono il noto motore CP2 da 690 cc, si distinguono per l’integrazione di elettronica avanzata e un’ergonomia migliorata, rendendole ideali per i motociclisti in cerca di avventure su strada. Con un prezzo di partenza di 9.999 euro per la Tracer 7 e 11.499 euro per la versione GT, queste moto promettono di alzare il livello nel segmento delle crossover.

Motore e tecnologia avanzata

Il cuore pulsante delle nuove Tracer 7 è il motore CP2, ora conforme alla normativa Euro 5+, capace di erogare 73,4 CV a 8.750 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min. Una delle principali innovazioni è l’introduzione del comando dell’acceleratore elettronico Y-CCT, che offre diverse modalità di guida: Street, Sport e Custom. Queste modalità consentono ai motociclisti di personalizzare l’esperienza di guida in base alle proprie preferenze e alle condizioni stradali. Inoltre, il sistema di controllo di trazione, regolabile su due livelli, garantisce una maggiore sicurezza e stabilità, adattandosi a diverse situazioni di guida.

Design e comfort migliorato

Le nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT non solo brillano per le loro prestazioni, ma anche per il comfort che offrono. La posizione di guida è stata rivista, con manopole più alte e larghe, che migliorano l’ergonomia. La sella, ora in due pezzi, è regolabile e promette un maggiore comfort sia per il pilota che per il passeggero. La Tracer 7 GT, in particolare, si distingue per la sua sella con imbottitura più spessa e pedane del passeggero dotate di inserti in gomma, riducendo le vibrazioni e aumentando il comfort durante i lunghi viaggi.

Dotazioni e caratteristiche tecniche

Le nuove crossover Yamaha sono equipaggiate con un display TFT a colori da 5 pollici, nuovi comandi al manubrio e una presa USB-C, rendendo la moto non solo performante ma anche tecnologicamente avanzata. Il telaio in acciaio ad alta resistenza è stato ridisegnato per garantire una maggiore rigidità, mentre le sospensioni sono state aggiornate per offrire un’esperienza di guida più fluida e controllata. I cerchi da 17 pollici, più leggeri, e le nuove pinze freno radiali contribuiscono a migliorare la manovrabilità e la sicurezza della moto.

Conclusioni sulle nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT

Con l’arrivo delle nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT, Yamaha si conferma leader nel settore delle moto crossover, offrendo modelli che combinano prestazioni elevate, comfort e tecnologia all’avanguardia. Queste moto sono progettate per soddisfare le esigenze di motociclisti di ogni livello, rendendole perfette per lunghe percorrenze e avventure su strada. Con l’arrivo previsto per luglio, gli appassionati possono già iniziare a prepararsi per un’esperienza di guida senza precedenti.