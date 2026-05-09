Zarco in vetta a Le Mans: tempi, cadute e i protagonisti delle prequalifiche MotoGP

Il venerdì del Gran Premio di Francia, disputato sul circuito Bugatti, ha offerto una sessione di prequalifiche ricca di tensione e sorprese: il 8 maggio 2026 Johann Zarco ha centrato il miglior crono fermando il cronometro su 1’29″907, regalando al pubblico di casa un risultato che conferma la confidenza del francese con la pista di Le Mans. In una giornata asciutta ma con episodi significativi, la classifica è rimasta compatta: meno di tre decimi separano il leader dal decimo.

La sessione non è stata esente da scivolate: nel finale hanno perso l’aderenza sia Pedro Acosta sia Francesco bagnaia, ma entrambi sono riusciti comunque a segnare tempi utili. Da notare inoltre la prestazione al di sotto delle attese del nove volte campione Marc Marquez, che dovrà affrontare il Q1 domani, mentre piloti come Fabio Di Giannantonio e Alex Márquez hanno invece trovato un buon ritmo.

La sintesi dei tempi e i movimenti in pista

La classifica di giornata racconta un equilibrio sorprendente: al comando si è piazzato Zarco con 1’29″907, seguito a soli 10 millesimi da Fabio Di Giannantonio (1’29″917). Sul podio virtuale figura anche Francesco Bagnaia con 1’30″045, lo stesso crono rilevato per Alex Márquez, entrambi attestati a 0.138 secondi dal leader. Completano la top five Joan Mir (1’30″092) e la coppia Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente 1’30″128 e 1’30″177. Più indietro, ma comunque a ridosso, troviamo nomi come Alex Rins, Ai Ogura e Pedro Acosta che ha chiuso 10° nonostante la caduta.

Elenco dei tempi principali

Per chiarezza, ecco i riferimenti cronometrici dei primi ventidue: Zarco 1’29″907; Di Giannantonio 1’29″917; Bagnaia 1’30″045; Alex Márquez 1’30″045; Joan Mir 1’30″092; Jorge Martin 1’30″128; Marco Bezzecchi 1’30″177; Alex Rins 1’30″195; Ai Ogura 1’30″196; Pedro Acosta 1’30″196. Seguono Enea Bastianini, Brad Binder e Marc Marquez (13° con 1’30″371), mentre chiudono la lista piloti come Toprak Razgatlioglu, Fermín Aldeguer e Jonas Folger con distacchi maggiori.

Cadute, rischi e conseguenze per le qualifiche

Le scivolate nel finale hanno influito sulla dinamica della sessione: Bagnaia e Acosta sono caduti ma hanno comunque registrato tempi che li mettono in posizione di vantaggio per domani. È utile ricordare che le prequalifiche determinano l’accesso diretto al Q2 per i primi dieci; gli altri dovranno passare dal Q1, con la possibilità di sfruttare il turno per rimediare. In questo senso, la battuta d’arresto di Marc Marquez — solo 13° — rappresenta un colpo di scena: il campione del mondo dovrà lottare domani per rientrare nella griglia migliore.

Quali scenari per sabato?

La lotta per le posizioni di vertice resta aperta: con distacchi così compressi, un buon giro nel Q1 può ribaltare le prospettive, mentre chi passa direttamente in Q2 conserverà il vantaggio di un turno in meno e più opportunità d’assetto. Team come Honda, Ducati e Aprilia hanno dimostrato di avere risorse diverse a disposizione; la gestione delle gomme e il set-up finale saranno fattori decisivi per trasformare la prestazione sul giro secco in una qualifica efficace.

Performance dei team e degli italiani

Dal punto di vista nazionale, l’Italia ha risposte positive: la presenza di tre Ducati nelle posizioni di testa (Di Giannantonio, Bagnaia, Alex Márquez) conferma la competitività dei team italiani e dei piloti azzurri. Luca Marini, che era stato il più veloce nelle libere del mattino con 1’30″857, non è riuscito a ripetersi e ha chiuso 16° in prequalifica, segnale che il lavoro di messa a punto continua. Al contempo, rider come Enea Bastianini si sono attestati a metà classifica, dimostrando che la lotta interna è serrata.

Osservazioni tecniche

Dal punto di vista tecnico, si è visto come il compromesso tra velocità di punta e stabilità in curva sia fondamentale sul tracciato Bugatti: il setting delle sospensioni e la gestione delle gomme hanno inciso sui decimi finali. La giornata ha evidenziato anche il valore del lavoro a squadra, con alcuni team in grado di garantire una base più stabile per il giro secco rispetto ad altri.

In sintesi, il 8 maggio 2026 ha messo in luce un equilibrio generale della MotoGP a Le Mans: Johann Zarco ha fatto la differenza con un giro rapido e pulito, ma la lista dei pretendenti rimane lunga e le qualifiche di domani potrebbero riservare ulteriori sorprese. Il pubblico e gli addetti ai lavori seguiranno con attenzione le scelte tecniche e le strategie dei team per capire chi avrà la meglio sul passo gara.