10 consigli per proteggere l’auto dal sole in estate

I 10 consigli per avere l'auto protetta dal sole nei mesi estivi, vediamo come avere un abitacolo fresco.

L’estate è una bella stagione dal punto di vista climatico grazie alle sue giornate assolate e a temperature elevate, tuttavia tutta questa bellezza si può ripercuotere sulla carrozzeria dell’auto che viene esposta ai raggi ultravioletti del sole. In questo articolo 10 consigli per proteggerla.

10 modi per proteggere l’auto dal sole

Parcheggiare all’ombra

Il primo consiglio può sembrare un’ovvietà ma in realtà ha i suoi motivi, l’ombra infatti permette all’auto di essere schermata dal sole e quindi di mantenere delle temperature dell’abitacolo relativamente basse. Se di contro si parcheggia sotto il sole l’auto può raggiungere anche i 60 gradi.

Evitando il sole si protegge la macchina

Se non si parcheggia al sole si protegge la macchina, tuttavia bisogna ricordare che le zone d’ombra cambiano, quindi sarebbe utile dopo metà giornata spostare l’auto in una zona dove vi è l’ombra. Il massimo sarebbe sostare in un parcheggio coperto per tutta la fase lavorativa, così che l’abitacolo sia fresco.

Mostrare la parte posteriore al sole

Il terzo consiglio è quello di lasciare il posteriore dell’auto in balia del sole, in questo modo la parte frontale può avere delle temperature discrete e quando si ritorna a bordo non si è vittime del clima rovente.

Parasole sempre con sé

Un metodo per non avere l’abitacolo caldo dopo una lunga sosta è quello di avere il parasole in abitacolo che scherma la zona del volante e dei sedili anteriori, in questo modo resteranno protetti.

Proteggere le plastiche dai raggi UV

La protezione delle plastiche dell’auto e dei tessuti nelle giornate più calde è utile per prevenirne il veloce deterioramento, in questo modo si salva la salute degli interni, esistono in commercio prodotti per idratare le plastiche e le pelli in modo che restino sempre efficienti.

Teli e lavaggi frequenti come soluzione

Telo copri auto per proteggerla

Se si dispone di un telo copri auto è bene utilizzarlo per proteggere la carrozzeria dai raggi solari, magari se questa è parcheggiata all’esterno e non si dispone di un garage.

Lavaggi frequenti

Un modo per proteggere la macchina dal sole d’estate è lavarla di frequente se la si utilizza per spostarsi, in questo modo oltre a restare pulita si evita che entri in contatto con moscherini, insetti ed altri corpi che a lungo possono rovinare la carrozzeria.

Non lavare l’auto al sole

Il lavaggio dell’auto deve avvenire sempre in un luogo coperto da una tettoia in modo tale che l’auto sia all’ombra, questo permette di non far seccare la schiuma degli agenti che permettono la pulizia della carrozzeria.

Trattamenti protettivi carrozzeria

Per proteggere ulteriormente la carrozzeria si possono eseguire dei trattamenti protettivi da car detailer che garantiscono un ulteriore strato di protezione alla vernice dell’auto, rispetto a tutti quei corpi che potrebbero intaccarla.

Evitare sbalzi di temperatura

Quando si rientra in auto dopo averla lasciata per ore sotto al sole l’effetto del calore estremo non è piacevole, l’idea è quella di accendere il clima a temperature più basse ma serve del tempo prima che entri in funzione. Un suggerimento è quello di parcheggiare all’ombra ed aspettare che la temperatura torni ad un livello più accettabile.