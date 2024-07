Porsche stessa afferma che si tratta di “uno dei più completi restyling di un prodotto Porsche”. Questo potrebbe sorprendere. L’ultima Cayenne ha problemi di vendita? Niente affatto.

Se Porsche ha optato per un intervento importante, è perché intende far durare la carriera di questa generazione. Prevista intorno al 2026, la prossima sarà esclusivamente elettrica. Il modello attuale, offerto sia in versione a combustione che ibrida, rimarrà in catalogo in parallelo. Per durare più a lungo, la terza generazione di Cayenne riceverà un importante lifting.

Vediamo quindi le caratteristiche di questa Porsche Cayenne ibrida restyling.

Porsche Cayenne ibrida restyling (2023)

È vero che Porsche non ha rivoluzionato il design del suo grande SUV. Ma a un esame più attento, le sezioni anteriore e posteriore sono state completamente riviste. I fari, ad esempio, sono meno appuntiti, il che ha reso necessaria una modifica del cofano. Nella parte posteriore è stata modificata la fascia luminosa. Sulla versione classica, la targa è stata spostata dal portellone posteriore al paraurti. La Coupé è ancora in gioco.

In realtà è a bordo che la trasformazione è più visibile. La Cayenne ha una nuova plancia, ispirata a quella della Taycan. Di fronte al guidatore si trova un quadro strumenti digitale con uno schermo curvo da 12,6 pollici. Al centro si trova un nuovo schermo da 12,3 pollici e di fronte al passeggero un ulteriore schermo da 10,9 pollici.

Il passeggero può accedere alle impostazioni dell’infotainment e, in alcuni mercati, anche guardare video. Un filtro speciale impedisce al conducente di vedere questo schermo. Il selettore automatico delle marce è ora posizionato sulla plancia, liberando spazio sulla console centrale per un ulteriore vano portaoggetti.

Motori

Tra le versioni in programma, quella che ci interessa è ovviamente l’ibrido ricaricabile, che rappresenta già una buona parte delle vendite in Francia. Per il momento, solo la versione E-Hybrid è descritta nei dettagli. Il blocco a sei cilindri è abbinato a un nuovo motore elettrico da 130 kW, ovvero 30 kW in più. Tuttavia, la potenza massima è solo leggermente superiore, passando da 462 a 470 CV.

La batteria è più grande, con una capacità di 25,9 kWh, rispetto ai 17,9 kWh precedenti. Porsche ha annunciato un’autonomia elettrica di 90 km. È presente un nuovo caricabatterie di bordo da 11 kW. I vari sistemi di sospensione sono stati rivisti per garantire un maggiore comfort.

