Moto e ciclomotori in crescita: i dati del primo semestre 2026

Il primo semestre del 2026 ha visto un boom nel mercato delle moto in Europa, con numeri che superano le aspettative. Secondo i dati elaborati da ACEM le immatricolazioni nei cinque principali mercati europei hanno registrato un aumento del 16,8% segnando un periodo di crescita senza precedenti per il settore delle due ruote.

Questo risultato positivo non riguarda solo le motociclette, ma anche i ciclomotori che hanno registrato un incremento del 4,7%. Vediamo insieme i dettagli di questa ripresa straordinaria e cosa significa per il futuro del mercato.

I numeri del mercato europeo

Tra gennaio e giugno 2026, sono state immatricolate 636.490 nuove motociclette in FranciaGermaniaItaliaSpagna e Regno Unito. Questo rappresenta un aumento significativo rispetto alle 545.127 immatricolazioni dello stesso periodo del 2026.

La Germania ha registrato il miglior progresso con un aumento del 27,6% seguita dalla Spagna con un 23,6% e dal Regno Unito con un 15,8%. L’Italia si conferma il mercato più grande in termini di volume, con 220.776 nuove immatricolazioni, in crescita del 13,2%. La Francia chiude la top five con 104.802 immatricolazioni, in aumento del 6,4%.

La crescita dei ciclomotori

Anche il mercato dei ciclomotori ha mostrato segnali positivi, con un aumento delle immatricolazioni del 4,7% nei sei mercati europei monitorati. L’Italia ha registrato la crescita più forte, con un aumento del 18,2% mentre GermaniaSpagnaBelgio e Francia hanno chiuso il semestre positivamente. L’unico mercato con una flessione è stato quello dei Paesi Bassi con un calo del 5,4%.

Le prospettive future

Secondo ACEM i dati indicano una domanda robusta di veicoli a due ruote in tutta Europa, con le immatricolazioni di motociclette che si attestano ben al di sopra dei livelli pre-pandemia. Antonio Perlot, Segretario Generale di ACEM ha commentato:

“La prima metà del 2026 dimostra un andamento sostenuto del mercato motociclistico europeo, mentre ci addentriamo nella stagione di punta. Le immatricolazioni nei nostri cinque mercati principali hanno raggiunto le 636.490 unità, con un aumento del 16,8% su base annua, e una crescita costante in tutti i mercati monitorati. La ripresa annunciata per il segmento dei ciclomotori sembra essere confermata da un aumento delle immatricolazioni del 4,7% alla fine del primo semestre, a testimonianza della crescente domanda nella categoria L nei suoi diversi segmenti.”

Perlot ha inoltre sottolineato che le immatricolazioni di motociclette sono ora superiori del 27% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, indicando una crescita sostenuta dell’interesse dei consumatori per i veicoli a due ruote a motore. Tuttavia, l’organizzazione ha osservato che sarà necessario attendere l’andamento dei mesi autunnali prima di trarre conclusioni definitive sulla sostenibilità dello slancio del mercato.