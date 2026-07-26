Perché gli italiani scelgono San Marino per fare il pieno

Con i prezzi della benzina e del diesel alle stelle, gli automobilisti italiani cercano soluzioni per risparmiare. Scopri perché San Marino è diventata la meta preferita per il rifornimento.

L’aumento vertiginoso dei prezzi dei carburanti sta spingendo sempre più automobilisti italiani a cercare soluzioni alternative per risparmiare. Tra le destinazioni preferite, San Marino si distingue per i prezzi più bassi, attirando un numero crescente di conducenti dalla provincia di Rimini e Pesaro e Urbino.

La differenza di prezzo alla pompa tra l’Italia e la Repubblica di San Marino è diventata un fattore decisivo per molti automobilisti. Con il diesel che oscilla tra i 2,099 e i 2,159 euro al litro in Italia e la benzina verde che supera spesso i 2 euro, il risparmio offerto da San Marino è diventato irresistibile.

Il vantaggio economico di San Marino

Grazie a una diversa tassazione, i prezzi dei carburanti a San Marino sono significativamente più bassi rispetto all’Italia. La differenza può raggiungere i 25 centesimi al litro, ma lo sconto può aumentare ulteriormente con l’uso della SMac card una carta fedeltà che offre un ulteriore risparmio di 15 centesimi al litro. Questo significa che un pieno di carburante può costare fino a 10 euro in meno rispetto ai distributori italiani.

Non sorprende, quindi, che le file ai distributori sammarinesi siano diventate una vista comune. Gli automobilisti sono disposti ad affrontare lunghe attese pur di approfittare di questi risparmi. Questo fenomeno non è nuovo: già in passato, durante i rincari successivi alle tensioni in Medio Oriente, si era verificato un esodo simile verso San Marino, così come verso altre zone con prezzi più bassi, come Livigno e il Friuli Venezia-Giulia.

L’impatto sul turismo estivo

Il caro carburante non solo influisce sulle abitudini di rifornimento, ma ha anche un impatto significativo sul turismo estivo. Con i costi delle vacanze in aumento, molte famiglie si trovano costrette a ridurre la durata del loro soggiorno o a limitare le spese quotidiane. Secondo le stime, una famiglia su tre potrebbe addirittura rinunciare del tutto alle vacanze a causa dei costi elevati.

Questo scenario preoccupante sottolinea l’importanza di trovare soluzioni sostenibili per mitigare l’impatto dei rincari dei carburanti. Mentre gli automobilisti continuano a cercare modi per risparmiare, le autorità italiane e sammarinesi potrebbero dover considerare misure per affrontare questa situazione critica.