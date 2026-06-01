33 Stradale premiata al Compasso d’Oro ADI per il design della mobilità

L’Alfa Romeo 33 Stradale è stata insignita della Menzione d’Onore al Premio Compasso d’Oro ADI nella categoria design per la mobilità, un riconoscimento che celebra la reinterpretazione contemporanea di un’icona storica attraverso artigianalità, scelta tecnica e relazione diretta con il cliente

L’Alfa romeo 33 Stradale continua a raccogliere consensi e riconoscimenti nel mondo del design automobilistico. La supercar del Biscione ha ottenuto la Menzione d’Onore nella categoria Design per la mobilità del Premio Compasso d’Oro ADI, un attestato che sottolinea la qualità estetica e progettuale del modello e il suo ruolo come ponte tra la tradizione storica e le esigenze contemporanee.

Un premio che riconosce l’eccellenza stilistica

La giuria internazionale del Premio Compasso d’Oro ADI ha motivato la scelta richiamando la bellezza scultorea della vettura e l’armonia di proporzioni, volumi e finiture. Il riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia svoltasi presso l’ADI Design Museum di Milano, sede in cui i progetti premiati entrano a far parte della Collezione Storica del premio, patrimonio riconosciuto di valore nazionale.

Perché la 33 Stradale convince i giurati

I criteri che hanno portato alla Menzione d’Onore includono la capacità del progetto di fondere riferimenti storici con una visione contemporanea: la nuova 33 Stradale riprende l’essenza del modello originale del 1967, firmato da Franco Scaglione, ma la rilegge con linguaggi attuali. Gli interni adottano un design minimalista pensato per enfatizzare l’esperienza di guida, mentre la carrozzeria rivela un equilibrio studiato tra superfici e volumi.

Artigianalità e approccio sartoriale

La produzione della 33 Stradale è volutamente limitata: sono stati creati solo 33 esemplari, realizzati attraverso un percorso artigianale e su misura che coinvolge il centro di eccellenza BOTTEGAFUORISERIE e la collaborazione con la Carrozzeria Touring Superleggera. Ogni vettura nasce dal dialogo diretto con il cliente, un metodo che valorizza la qualità costruttiva e la cura dei dettagli.

Il retaggio tecnico e le scelte meccaniche

La nuova incarnazione della 33 Stradale conserva il DNA sportivo: al centro del progetto c’è un V6 biturbo 3.0 che sprigiona oltre 620 cavalli, una scelta che combina prestazioni elevate con la sensibilità progettuale tipica di un’auto di lusso in serie limitata. L’approccio meccanico è pensato per rendere l’esperienza di guida intensa senza rinunciare all’eleganza formale.

Un ponte tra passato e futuro del marchio

L’assegnazione della Menzione d’Onore al Compasso d’Oro ADI rappresenta per Alfa Romeo il consolidamento di una strategia che valorizza heritage e innovazione. Modelli come la 33 Stradale dimostrano come sia possibile omaggiare un passato glorioso senza fossilizzarsi, accompagnando la storia del marchio verso nuove interpretazioni di lusso e sportività.

La continuità della tradizione nel progetto contemporaneo

Dal punto di vista stilistico, designer come Alejandro Mesonero hanno saputo traslare i tratti distintivi dell’originale 33 Stradale in una forma contemporanea fatta di superfici fluide e dettagli calibrati. Questo processo ha dato vita a quella che la giuria ADI ha definito la filosofia della bellezza necessaria, ovvero la ricerca estetica che non è fine a se stessa ma funzionale all’identità del progetto.

Il valore culturale del riconoscimento

Il Premio Compasso d’Oro ADI è uno dei riferimenti mondiali per il design industriale e, entrando nella Collezione Storica, la 33 Stradale viene ufficialmente conservata come esempio di rilevanza progettuale. Questo conferma non solo il valore del singolo prodotto, ma anche l’importanza del lavoro artigianale e del saper fare italiano nel panorama globale del design automobilistico.

Impatto sul brand e sui collezionisti

Per Alfa Romeo il riconoscimento rafforza l’immagine del brand come interprete di stile e passione automobili. Per i collezionisti e gli appassionati, la 33 Stradale diventa un oggetto del desiderio che unisce contenuti tecnici di primo piano e una forte narrativa storica, elemento che amplifica il valore percepito dei singoli esemplari.

In conclusione, la Menzione d’Onore attribuita all’Alfa Romeo 33 Stradale dal Compasso d’Oro ADI è la conferma che un progetto può essere al contempo omaggio e innovazione: una supercar che racconta la storia del marchio attraverso scelte estetiche e tecniche studiate per creare un equilibrio tra forma e funzione.