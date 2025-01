Introduzione all’abbigliamento BMW Motorrad 2025

BMW Motorrad ha rinnovato la sua collezione di abbigliamento per il 2025, puntando a soddisfare le esigenze di ogni motociclista. Con una gamma che spazia dalle moto avventurose come la R 1300 GS a modelli sportivi, l’azienda offre capi progettati per garantire stile, protezione e funzionalità. Ogni linea è pensata per rispondere alle diverse esigenze dei motociclisti, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica.

Linee di abbigliamento per ogni avventura

La linea Spirit of GS è perfetta per chi ama l’avventura. La giacca GS Karakum GORE-TEX è un esempio di innovazione, realizzata con una struttura a tre strati che la rende adatta a qualsiasi condizione climatica. I pantaloni abbinati offrono comfort e protezione, rendendo questa combinazione ideale per affrontare sentieri impervi. Altri capi, come la giacca GS Tatacoa, uniscono funzionalità e stile, con tessuti di alta qualità e inserti in pelle colorata, perfetti per chi cerca un look distintivo.

Performance e sicurezza per i motociclisti sportivi

Per gli appassionati di guida sportiva, la collezione Never Stop Challenging offre capi progettati per massimizzare le prestazioni. Gli stivali Pro Race GORE-TEX e il casco M Pro Race sono progettati per garantire sicurezza e comfort durante le competizioni. La giacca Pace Pro, realizzata in pelle bovina, offre protezioni su spalle e gomiti, assicurando libertà di movimento senza compromettere la sicurezza. Ogni dettaglio è pensato per i motociclisti che non vogliono scendere a compromessi.

Eleganza e praticità nella vita quotidiana

La linea SoulFuel invita a vivere la moto come una vera passione. Il casco Grand Racer, dal design retrò, è ideale per chi possiede una moto BMW Heritage. Per chi cerca un look elegante anche nella vita di tutti i giorni, il casco Bowler combina stile vintage e comfort. Inoltre, la giacca Mitte unisce l’aspetto classico a protezioni moderne, rendendola perfetta per ogni occasione. La collezione Plugged To Life offre capi pratici per il commuting, come la giacca Bilbao e le sneaker Seoul GORE-TEX, che uniscono moda e funzionalità.

Collezione Ride And Share per i lunghi viaggi

Per gli amanti dei lunghi viaggi, BMW Motorrad presenta la collezione Ride And Share. La giacca Swartberg AIR è progettata per l’estate, garantendo ventilazione e comfort. I pantaloni abbinati e la giacca Reschen GORE-TEX offrono protezione impermeabile, ideali per affrontare qualsiasi condizione meteo. I guanti Reschen GORE-TEX e gli stivali Gavia AIR completano un look funzionale, assicurando che ogni viaggio sia non solo sicuro, ma anche piacevole.