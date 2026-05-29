AC Cobra GT Coupé: coupé in carbonio con V8 fino a 730 CV

La nuova AC Cobra GT Coupé reinterpreta l'iconica sportiva britannica con una carrozzeria in carbonio, un motore V8 Ford fino a 730 CV e soluzioni aerodinamiche derivate dalla corsa; un oggetto esclusivo destinato a collezionisti e appassionati.

AC Cars presenta la sua prima Cobra con carrozzeria chiusa di serie: la GT Coupé mira a coniugare l’eredità storica del marchio con materiali e soluzioni tecniche contemporanee. Pensata per celebrare l’identità britannica del costruttore, questa vettura sostituisce l’immagine classica della roadster con una silhouette più scolpita, pur conservando l’anima sportiva che ha reso la Cobra una leggenda.

Linea e materiali: estetica che guarda alla corsa

La carrozzeria della GT Coupé è interamente in fibra di carbonio, scelta per abbassare la massa e per ottenere superfici dalla finitura raffinata. Il tetto fisso adotta una doppia bolla che richiama le soluzioni aerodinamiche delle auto da competizione; questa forma non è solo un vezzo stilistico, ma contribuisce a ottimizzare i flussi d’aria e a contenere il coefficiente di penetrazione. La coda utilizza una configurazione tipo Kammtail, cioè tronca, che migliora la stabilità alle alte velocità evitando grandi appendici aerodinamiche esterne.

I richiami storici

Nel disegno degli scudi posteriori e nella volumetria delle fiancate emergono riferimenti alla AC A98, la Cobra che partecipò a Le Mans nei anni ’60: un rimando esplicito che traduce l’eredità sportiva in proporzioni contemporanee. Il risultato è un aspetto più muscoloso rispetto alla versione roadster, con linee che enfatizzano la presenza su strada senza sacrificare l’eleganza.

Gruppo motore e prestazioni: il cuore V8

Sottopelle la GT Coupé condivide la piattaforma della GT Roadster, incentrata su un telaio spaceframe in alluminio estruso che offre rigidezza e leggerezza. Il motore è un V8 Ford 5.0, disponibile in due varianti: una versione aspirata da 456 CV e una sovralimentata che raggiunge i 730 CV con una coppia massima di 820 Nm. Questa seconda configurazione spinge la vettura sotto i 3,5 secondi nello 0-100 km/h, con velocità massima che varia tra 275 e 320 km/h a seconda della messa a punto.

Trasmissione e dinamica

Chi desidera un approccio tradizionale può optare per il cambio manuale a 6 marce, mentre chi preferisce l’elettronica trova un automatico a 10 rapporti con paddle al volante. Con un peso indicativo di circa 1.600 kg e un bilanciamento dei pesi vicino al 50:50, la GT Coupé promette handling neutro e reattività, caratteristiche ricercate dagli appassionati del comportamento su strada e in pista.

Abitacolo e dotazioni: tradizione e modernità

L’interno mantiene un ponte tra passato e presente: le dimensioni della vettura sono aumentate rispetto alle antenate, raggiungendo 4,22 metri di lunghezza e un passo di 2,57 metri, assicurando spazio anche a occupanti più alti. L’ergonomia è contemporanea, con un mix studiato di strumentazioni analogiche e display digitali che convivono per offrire informazioni chiare senza snaturare l’atmosfera classica.

Di serie sono previsti climatizzatore, alzacristalli elettrici e un sistema di infotainment con navigatore satellitare. I materiali seguono un’impostazione artigianale: pelli cucite a mano e inserti metallici lavorati dal pieno contribuiscono a una sensazione di robustezza e cura costruttiva che rimanda alle origini del marchio.

Produzione, prezzi e disponibilità

La GT Coupé è concepita come prodotto di nicchia, realizzata in serie limitata e con possibilità di personalizzazione estesa. I prezzi indicativi partono da circa 234.300 sterline per la versione aspirata e superano le 256.000 sterline per la variante sovralimentata; le cifre sono espresse tasse escluse e riflettono la natura esclusiva dell’offerta. AC Cars ha dichiarato l’intenzione di aumentare gradualmente la capacità produttiva, pur mantenendo un controllo sull’esclusività del marchio.

Per gli interessati la prenotazione avviene tramite il canale ufficiale del costruttore; la distribuzione seguirà l’ordine degli impegni produttivi già presi per le varianti roadster. La scelta di materiali avanzati e la limitata disponibilità rendono la GT Coupé un oggetto ambito sia per collezionisti sia per chi cerca una sportiva contemporanea con radici storiche.

Conclusione

La AC Cobra GT Coupé rappresenta un passo significativo nella storia di AC Cars: una reinterpretazione che coniuga la vocazione sportiva del passato con tecnologie e materiali moderni, offrendo ai puristi opzioni meccaniche tradizionali e ai più esigenti pacchetti ad alte prestazioni. È un progetto che punta a rinnovare l’appeal della Cobra senza tradirne il carattere originale.