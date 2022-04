Prossimamente arriverà un piccolo aggiornamento per l’Aiways U5. Non conosci ancora questo modello Aiways? Si tratta di un SUV cinese con un motore elettrico, che è stato venduto in Europa per due anni. Quindi non è il momento di un restyling, ma piuttosto del model year 2022.

Aiways U5: alcuni sviluppi per il SUV elettrico

Per quanto riguarda l’aspetto, non potremmo nemmeno giocare al gioco dei sette errori, perché ci sono solo due cambiamenti: un colore grigio è ora disponibile e il cliente può optare per una parte superiore verniciata di nero (opzione a 830 euro). Il veicolo mantiene un motore da 150 kW (204 CV) e una batteria da 63 kWh, dando fino a 410 km di autonomia.

La versione 2022 sarà dotata di un cavo di ricarica universale ICCB, per un facile accesso ai punti di ricarica trifase da 11 kW. Con questo cavo, la batteria può essere caricata dal 20% all’80% in 35 minuti.

L’annata 2022 è soprattutto un’occasione per cambiare la gamma. Non ci sono più le versioni Standard e Premium, sostituite da XCite e Prime. Il primo ha ruote da 17 pollici, controllo del clima bi-zona e “un gran numero” di aiuti alla guida. Il Prime ha ruote da 19 pollici, un portellone posteriore a mani libere e assistenza al parcheggio.

I prezzi sono di 39.990 euro e 44.990 euro, in leggero aumento (esclusi i bonus).

A partire da 39.300 euro con una batteria da 63 kWh, questo SUV cinese di 4,68 m ha lo stesso prezzo dei concorrenti molto più compatti: la Kona Electric da 64 kWh (4,22 m) parte da 39.300 euro e una Volkswagen ID.3 Pro Performance da 58 kWh (4,26 m) costa da 39.880 euro.

Inoltre, Aiways è aggressiva sui prezzi del leasing: senza deposito, su 37 mesi per 10.000 km/anno, una U5 costa 299 euro al mese. Intanto, escluse le promozioni, una Kona Electric 64 kWh costa 409 euro al mese (36 mesi, 10.000 km/anno) dopo un deposito iniziale di 6.000 euro.