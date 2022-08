La Peugeot 208 elettrica ha delle novità molto interessanti. Dopo aver avuto diritto a un primo aggiornamento tecnico nel 2022, la Peugeot e-208 si prepara a “grattare” qualche chilometro in più con una carica. Questa volta non si tratta di un nuovo rapporto di trasmissione o di una soglia di scarica ancora più bassa – che metterebbe a rischio la batteria – ma semplicemente dell’aggiunta di una nuova finitura al catalogo.

Attualmente disponibile nell’allestimento “Active”, la e-208 sarà disponibile dal 19 agosto nell’assetto Like, l’allestimento di base normalmente riservato alla PureTech 75. L’informazione non è ancora ufficiale, ma è trapelata sul forum Worldscoop e sembra provenire da una fonte affidabile. La schermata trapelata mostra anche altri cambiamenti nella gamma a partire da ottobre.

Peugeot 208 elettrica: 400 km di autonomia nell’allestimento Like

Per quanto riguarda la 208 elettrica, non è specificato nulla se non “apertura ordini 19/08 e-208 Like 400 km”.

Ciò significa che, grazie a un equipaggiamento più “leggero”, la city car “a zero emissioni” del Leone consumerà ancora meno elettroni. In questo modo si possono percorrere fino a 400 km con una sola carica. Ma questo valore non è una media, ed è probabilmente quello ottenuto nel ciclo urbano del protocollo WLTP. Questa distanza rappresenterebbe quindi un aumento di circa il 10% rispetto all’attuale variante Active (362 km nella città WLTP).

Questi miglioramenti saranno ottenuti grazie all’utilizzo di ruote più piccole, probabilmente da 15 pollici, che comportano una minore resistenza per i pneumatici più piccoli. Inoltre, una serie di attrezzature sarà rimossa per risparmiare peso su questa 208 “watted”.

D’altra parte, la e-208 Like potrebbe avere un quadro strumenti digitale più avanzato rispetto a quello disponibile di serie sulla PureTech 75, che comprende contatori ad ago e uno schermo multimediale da 5 pollici in bianco e nero.

Se confrontiamo le nostre misurazioni indipendenti con le cifre annunciate da Peugeot, la e-208 Like avrà un’autonomia compresa tra 330 e 340 km in città. In questo modo si avvicinerebbe, o addirittura supererebbe, alcuni modelli più capienti come una VW ID.3 dotata della sua batteria più piccola (58 kWh, 335 km in città) o una Tesla Model 3 Standard (55 kWh, 318 km in città). Tuttavia, queste saranno comunque più efficienti della vettura francese in autostrada, dato che la e-208 non raggiunge nemmeno i 200 km, sempre secondo il nostro protocollo indipendente. Infine, resta da vedere il prezzo che Peugeot applicherà, che potrebbe aggirarsi intorno ai 32.500 euro.

Le autonomie attuali misurate della Peugeot e-208 elettrica