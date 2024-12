Scopri come l'alcolock sta cambiando la sicurezza stradale in Italia e le sue implicazioni per i conducenti.

Cos’è l’alcolock e come funziona

L’alcolock, noto anche come dispositivo di interblocco alcolico (IID), è un apparecchio elettronico installato all’interno dei veicoli per prevenire la guida in stato di ebbrezza. Prima di avviare il motore, il conducente deve soffiare in un etilometro integrato nel dispositivo. Se il tasso alcolemico supera il limite consentito, l’alcolock impedisce l’accensione del veicolo. Questo strumento è già utilizzato in diversi paesi europei e ha dimostrato di ridurre significativamente gli incidenti stradali causati dall’alcol.

Le nuove normative italiane

Recentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto nuove norme riguardanti l’uso dell’alcolock in Italia. Secondo le modifiche all’articolo 186 del Codice della Strada, i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza devono installare obbligatoriamente l’alcolock sulla propria auto. La durata minima dell’obbligo è di due anni, ma può essere estesa dalla Commissione Medica Locale in base alle necessità del caso. Inoltre, i codici unionali 68 e 69 verranno apposti sulla patente di guida dei condannati al momento della restituzione della stessa.

Costi e responsabilità per i conducenti

Il costo dell’alcolock può variare notevolmente, con prezzi che oscillano da alcune centinaia a diverse migliaia di euro. In media, il costo si attesta intorno ai 1500 euro, ma è importante considerare anche le spese di installazione e manutenzione. I conducenti condannati dovranno sostenere queste spese, poiché l’installazione del dispositivo è a carico del proprietario del veicolo. Le auto più recenti sono generalmente più facili e meno costose da adattare, mentre i modelli più datati potrebbero richiedere interventi più complessi e costosi.

Le sanzioni per la violazione delle norme

Le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza con un alcolock manomesso o alterato sono raddoppiate. In caso di incidente stradale, la sanzione pecuniaria può aumentare ulteriormente. È fondamentale che i conducenti rispettino le nuove normative per evitare conseguenze legali e per garantire la sicurezza stradale. L’alcolock rappresenta un passo importante verso la riduzione degli incidenti causati dall’alcol, contribuendo a creare strade più sicure per tutti.