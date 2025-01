Un micro-restyling per il Tonale MY25

Nel 2025, l’Alfa Romeo Tonale celebra il suo terzo anniversario con un aggiornamento che, sebbene possa sembrare un micro-restyling, porta con sé alcune novità interessanti. La nuova versione, denominata Tonale MY25, si presenta con un design esterno invariato, ma con significativi miglioramenti all’interno dell’abitacolo. Gli appassionati del marchio possono quindi aspettarsi un’esperienza di guida rinnovata, pur mantenendo l’estetica distintiva che ha reso il Tonale un SUV molto apprezzato.

Novità all’interno dell’abitacolo

Le modifiche principali riguardano l’abitacolo, dove Alfa Romeo ha introdotto un nuovo selettore rotativo per il cambio, migliorando l’interazione dell’utente con il veicolo. Inoltre, il display della strumentazione è stato aggiornato per garantire una migliore visibilità e leggibilità delle informazioni di bordo, come l’orologio e gli indicatori di livello carburante e batteria. Questi cambiamenti sono stati progettati per offrire un’esperienza di guida più intuitiva e coinvolgente, mantenendo al contempo l’eleganza tipica del marchio.

Gamma motori e allestimenti

Per quanto riguarda la gamma motori, il Tonale MY25 non introduce nuove motorizzazioni, ma elimina la variante 1.5 Hybrid da 130 CV. La gamma rimane quindi composta da tre motorizzazioni, con una scelta di allestimenti che include la serie speciale Intensa. Quest’ultima si distingue per un design audace e una dotazione di serie arricchita, che include cerchi di maggior diametro e rivestimenti interni più pregiati. I prezzi per il Tonale MY25 partono da 40.600 euro per la versione 1.6 Diesel, con un incremento rispetto al modello precedente, ma con promozioni interessanti che possono ridurre il costo finale.

Prezzi e promozioni

Il listino prezzi del Tonale MY25 ha subito un aggiornamento, con un aumento di circa 800 euro rispetto al modello MY24. Tuttavia, Alfa Romeo offre sconti promozionali su diverse versioni, come il Tonale 1.5 Hybrid Sprint, che beneficia di uno sconto di 2.500 euro, portando il prezzo a 39.916 euro. Altre promozioni includono sconti significativi per le versioni Diesel e Plug-in Hybrid, rendendo il Tonale MY25 un’opzione competitiva nel mercato dei SUV. Con queste novità, Alfa Romeo continua a dimostrare il suo impegno nel fornire veicoli che uniscono prestazioni, design e tecnologia avanzata.