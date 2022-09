Il caso rende bene le cose, ma questa seconda puntata del follow-up del progetto Alpine A110 HE2HP segue da vicino la presentazione della freschissima Alpine A110 E-ternity 100 % elettrica. Una vettura che ha potuto effettuare alcuni giri sul circuito Paul Ricard in occasione del Gran Premio di Francia di F1.

Per ricordare, se Alpine ha annunciato ufficialmente il suo futuro 100 % elettrico, il team Technomap segue il suo percorso di una Alpine A110 ibrida, a etanolo e a trazione integrale, per di più sovralimentata. Tra volontà di innovazione e passione motoristica, l’auto che ci interessa mantiene un’ambizione di prototipo sperimentale. Anche se l’alternativa al tutto elettrico alletterebbe senza dubbio molti clienti dell’attuale A110 termica… in prova!

Alpine A110 HE2HP: la Alpine elettrificata ha più di 550 CV!

Se a marzo la vettura era appena in grado di funzionare in modalità degradata in elettrico, termico e ibrido, da allora è sufficientemente sviluppata e affidabile per allontanarsi dalla sua officina di Dieppe. La prima vera guida della vettura ha avuto luogo nell’ambito dei partner, sul noto Autodromo di Linas-Montlhéry.

L’Alpine A110(S) di serie ha visto arrivare in supplemento un Pack Aero e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slick…

Inoltre, i Pilot Sport 4 di serie del prototipo sono stati rapidamente “aggiornati”! Si nota anche una modifica dell’ammissione, dischi di 330 mm di diametro su coppa, ventilati e scanalati sviluppati presso MP Rezeau associati a piastre CL-Freni con un coefficiente di attrito elevato. L’A110 HE2HP risulta quindi più “rifinita”.

Piccola parentesi che fa eco a questo progetto A110 HE2HP: il ricordo del progetto 308 R-Hybrid di Peugeot Sport… Una 308 ibrida a 4 ruote motrici che sviluppa fino a 500 CV in stop-start. Un prototipo molto avanzato, talvolta accompagnato dalla versione Showcar, che ha sfiorato la produzione. Se in occasione di un prossimo evento in circuito osservate una A110 grigio opaco, pensate a Technomap!

Ricordiamo che la R-Hybrid era in un certo senso il rimorchio della 508 PSE, ibrida ad alte prestazioni di serie. Il concept era stato in particolare presentato nell’ambito di un evento a Le Mans… lasciando una prima indicazione sul luogo dei test stampa della 508 PSE: il circuito Bugatti di Le Mans!

