L’Alpine A110 è protagonista di un’edizione limitata e speciale. Dovevano essere 1.000, ma alla fine ce ne sono stati alcuni in più. Circa 1.100 Alpine si sono riunite sul lungomare di Dieppe in onore di Jean Rédélé, il fondatore del marchio francese che avrebbe compiuto 100 anni.

E come sapete, le case automobilistiche non si lasciano sfuggire gli anniversari, che sono ottime occasioni per lanciare nuovi prodotti esclusivi e in edizione limitata.

Alpine ha colto l’occasione per esporre la A110 GT J. Rédélé, un’edizione speciale che non presenta il tradizionale colore blu, ma una tonalità più sobria. La vettura è stata esposta anche accanto alla monoposto iscritta alla F1, che ha fatto la sua comparsa per ricordare il coinvolgimento di Alpine nelle competizioni.

Alpine A110 GT J. Rédélé, edizione limitata a 100 esemplari

Solo 100 esemplari di questa particolare A110 GT saranno prodotti a Dieppe, che si prepara ad accogliere il SUV elettrico Alpine. Mentre il futuro della berlinetta potrebbe essere scritto in inglese, gli “Alpinisti” beneficiano così un po’ di più della presenza della coupé sul loro terreno. Curiosamente, e contrariamente a quanto si crede, Jean Rédélé era soprattutto un fan del…

grigio. Per questo è stato scelto il colore grigio “Montebello”, associato al tetto nero lucido.

Un bitono sobrio ma piuttosto elegante che si abbina bene ai cerchi neri da 18 pollici e alle pinze dei freni argentate. La combinazione di grigio e nero si ritrova anche all’interno con le cuciture dei sedili. L’altra specificità è la targa tradizionale, anche se si tratta solo di un segno “da 1 a 100” e non di una vera e propria numerazione.

La A110 GT J.Rédélé non cambia nulla nella ricetta meccanica poiché la recente evoluzione dei 1800 centimetri cubici a 300 CV, simile a quella della A110 S, viene rinnovata su questa edizione limitata. Alpine ha aperto gli ordini dal 1° giugno nella rete francese, ma sappiate che il costo aggiuntivo è conseguente: da 70.500 € in versione GT classica, la A110 GT J.Rédélé passa a 87.000 €. Una differenza significativa che non è giustificata dall’elenco delle dotazioni o dalle specificità meccaniche, ma semplicemente dal fatto che si tratta di una serie limitata.