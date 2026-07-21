MotoGP e Misano World Circuit: rinnovata la partnership fino al 2031

La MotoGP e il Misano World Circuit hanno rinnovato la loro partnership fino al 2031. Un accordo che promette di portare ulteriori benefici economici e turistici alla regione.

Un capitolo importante si è aggiunto alla storia del motociclismo con il rinnovo della partnership tra la MotoGP e il Misano World Circuit fino al 2031. La cerimonia di firma, tenutasi a Palazzo Mercuri a San Marino, ha riunito i massimi rappresentanti delle istituzioni locali e i vertici della Dorna, sancendo un impegno condiviso per il futuro dello sport.

La Riders’ Land continua così a essere un punto di riferimento per il motociclismo mondiale, con un evento che attira appassionati da tutto il mondo e genera un impatto economico significativo per la regione. La firma dell’accordo è stata un momento di grande soddisfazione per tutte le parti coinvolte, che hanno ribadito l’importanza strategica di questo evento per il territorio.

Un accordo che guarda al futuro

La cerimonia di firma ha visto la partecipazione di Carmelo Ezpeleta CEO di MotoGP Group insieme ai rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini e dei Comuni della Riviera di Rimini. Ezpeleta ha espresso grande entusiasmo per il rinnovo, sottolineando il valore del gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini per il calendario MotoGP.

“Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è uno degli appuntamenti più importanti del calendario MotoGP e rappresenta un evento di grande valore per il nostro sport”, ha dichiarato Ezpeleta. “La passione per il motociclismo che caratterizza questo territorio, unita all’impegno di tutte le istituzioni coinvolte e del Misano World Circuit, ha contribuito a renderlo un successo costante anno dopo anno.”

L’impatto economico e turistico

L’accordo fino al 2031 garantisce al territorio un evento sportivo di livello mondiale, capace di generare una ricaduta economica di oltre 85 milioni di euro. Questo evento non solo attira migliaia di appassionati, ma moltiplica di 9,5 volte ogni euro investito, contribuendo significativamente all’economia locale.

“Il rinnovo dell’accordo fino al 2031 rappresenta un risultato di grande valore e conferma la visione strategica che, da anni, guida il nostro impegno”, hanno dichiarato i promotori del Gran Premio. “Attraverso un evento di richiamo internazionale, intendiamo consolidare una proposta che unisce sport, ospitalità, intrattenimento e qualità dell’accoglienza.”

La passione per il motociclismo

La passione per il motociclismo è un elemento distintivo di questo territorio, che da anni ospita con successo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La collaborazione tra le istituzioni locali e il Misano World Circuit ha permesso di creare un evento che non solo attira appassionati, ma contribuisce anche a promuovere il valore del distretto industriale della Motor Valley.

“La MotoGP è un’occasione unica per raccontare e promuovere il valore del nostro distretto industriale, espressione di innovazione, ricerca e design”, hanno aggiunto i promotori. “Il rinnovo ci permette di programmare il futuro con maggiore forza, investendo nella crescita di un evento che continua a creare valore per il territorio, per il sistema turistico, per il comparto produttivo e per l’intera filiera economica.”

Con questo accordo, la MotoGP continua a essere un pilastro del motociclismo mondiale, portando emozioni e benefici economici a una regione che ha fatto del motociclismo una parte fondamentale della sua identità.