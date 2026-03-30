Antonelli trionfa a Suzuka: secondo successo consecutivo e leadership del mondiale

Il gran premio del Giappone a Suzuka ha consegnato un copione emozionante: Kimi antonelli ha trasformato una partenza problematica in una vittoria netta, confermandosi al centro del campionato. Nonostante il giovane pilota della Mercedes abbia perso molte posizioni nelle fasi iniziali, la sua gara è stata caratterizzata da sorpassi decisi, ritmo costante e una coincidenza che ha semplificato la strategia del box. In questo racconto troviamo i momenti chiave della corsa, le scelte tecniche e le conseguenze sulle classifiche.

La corsa è stata segnata da un incidente che ha provocato l’ingresso della safety car, episodio decisivo per l’evoluzione dei pit-stop. Dopo Suzuka il circus della Formula 1 osserverà una pausa: il prossimo appuntamento è fissato per il 3 maggio a Miami, appuntamento che arriva dopo la cancellazione delle gare in Bahrein e in Arabia Saudita per motivi internazionali. Nel frattempo emergono domande sullo stato di forma delle squadre e sulle performance dei motori che potrebbero influenzare il prosieguo del campionato.

La dinamica della gara e i passaggi chiave

Alla partenza Antonelli, scattato dalla pole position, ha avuto una ripartenza opaca che lo ha retrocesso fino alla sesta posizione, mentre davanti si è formato un gruppo serrato con Piastri e Leclerc a dettare il ritmo. Nei primi giri però il giovane della Mercedes ha iniziato la rimonta: già al secondo giro è riuscito a superare Hamilton sul rettilineo con una manovra fulminea e nei tornanti successivi ha messo pressione ai leader. Il sorpasso su Norris alla dodicesima tornata ha ulteriormente rilanciato la sua gara. L’incidente di Oliver Bearman al 22° giro ha poi attivato la safety car, un fattore che ha dimezzato i tempi di sosta e ha rimescolato le strategie.

La rimonta decisiva di Antonelli

Una volta tornata la bandiera verde, Antonelli ha preso il comando e ha impostato un ritmo aggressivo che ha progressivamente scavato un solco sugli avversari: il vantaggio finale su Oscar piastri è stato di circa 13,7 secondi. La gestione delle gomme e dei pit-stop è stata impeccabile grazie alla sincronizzazione del team che, beneficiando della finestra offerta dalla safety car, ha limitato le perdite rispetto a chi si era fermato prima dell’incidente. Antonelli stesso ha riconosciuto la propria debolezza nelle partenze e ha ammesso di dover lavorare su quell’aspetto, pur sottolineando come la macchina e il passo gara siano stati eccezionali.

Le prestazioni degli altri protagonisti

Al secondo posto ha chiuso Oscar Piastri con la McLaren, capace di mantenere una positiva costanza; mentre il terzo gradino del podio è stato appannaggio di Charles Leclerc, che ha disputato una prova di grande carattere. Leclerc si è distinto per un sorpasso spettacolare all’esterno su Hamilton e per la capacità di difendersi per diversi giri dalla Mercedes di George Russell. Hamilton, dal canto suo, ha faticato sul potenza e ha chiuso sesto, evidenziando come il deficit motoristico abbia inciso sul risultato. Max Verstappen ha avuto un fine settimana complicato e ha chiuso relegato nelle posizioni di rincalzo.

Impatto sulle classifiche e reazioni

Con questa vittoria Antonelli è diventato il primo leader della classifica iridata senza aver compiuto 20 anni, portandosi a quota 72 punti, con George Russell staccato a 63. Leclerc sale a 49 punti mentre Hamilton è a 43: numeri che disegnano una lotta serrata ancora nelle prime fasi del campionato. I team tecnici analizzeranno adesso i dati raccolti, in particolare la gestione della potenza motore e l’efficienza delle soste che hanno fatto la differenza a Suzuka.

Cosa aspettarsi nelle prossime tappe

Il giorno in pista ha confermato che oltre al talento individuale contano la strategia e gli eventi fortuiti: la safety car ha prodotto un ribaltamento di prospettive che ha favorito chi ha saputo adattarsi con velocità. Con il ritorno in calendario fissato per il 3 maggio a Miami, squadre e piloti avranno tempo per correggere debolezze, soprattutto sulle partenze e sulla fornitura di potenza. L’attenzione sarà puntata su chi riuscirà a trasformare questi elementi in risultati costanti, perché una singola coincidenza può ancora decidere l’esito di una gara.