Arch Motorcycle 1S: la nuova moto di Keanu Reeves

Macchine di lusso che sembrano moto personalizzate: è ciò che offre Arch Motorcycle, il marchio americano co-fondato dall’attore Keanu Reeves e dal meccanico di moto personalizzate Gard Hollinger. Dopo un KRGT-1 che è rimasto molto discreto in Europa nonostante l’ottenimento della certificazione Euro4, il produttore dovrebbe fare un po’ più rumore con il suo nuovo cruiser sportivo: l’Arch Motorcycle 1S.

Road-cruiser

L’Arch Motorcycle 1S è una moto a metà strada tra un roadster sportivo e un cruiser a tutta lunghezza. Fedele alla filosofia del costruttore, la due ruote immaginata da Keanu Reeves e la sua spalla gioca la carta della raffinatezza, in particolare per quanto riguarda gli elementi di assetto. La fibra di carbonio per il serbatoio e l’alluminio tagliato dalla massa per le prese d’aria contribuiscono allo stile sporty-chic di questa 1S.

Da segnalare anche le ruote in carbonio BST a 5 razze, che si vedono al posteriore grazie al forcellone. Menzione speciale allo scarico, molto “verticale” che permette di liberare la ruota posteriore sul lato monobarre (le malelingue si chiederanno se non sia un dragster).

Per il resto, il faro rotondo e i carter portano un tocco “retro” equilibrato e molto apprezzabile a questa cruiser sportiva. Arch Motorcycle intende “sfidare ogni categorizzazione” per impedirci di mettere la sua bella 1S in una scatola.

E ha abbastanza successo.

Arch Motorcycle 1S: 124 CV, 156 Nm, 255 kg

L’Arch Motorcycle 1S è costruito su un telaio tubolare in acciaio ed è alimentato da un potente motore S&S V-Twin da 2.032cc con 124 CV e 156 Nm di coppia, con trasmissione a catena. La moto da 255 kg (o giù di lì) ha un telaio top di gamma con pinze radiali monoblocco ISR, pneumatici Michelin Power RS, forcelle rovesciate Öhlins FRGT, monoammortizzatore posteriore regolabile Öhlins e freni ABS Bosch.

Personalizzabile, lussuoso, potente e atipico, l’Arch 1S dovrebbe trovare il suo pubblico negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il prezzo, la creatura di Keanu Reeves dovrebbe partire da circa 120.000 dollari. Per quanto ci riguarda, rischiamo di non vederla arrivare in Italia, dato che il motore è ancora Euro4. E questo è un peccato…

La moto in breve

Un nuovo cruiser sportivo di Keanu Reeves e Gard Hollinger

Stile sportivo retrofuturistico / telaio in acciaio / telaio posteriore in alluminio

Motore V-Twin S&S: 2.032cc / 124hp / 156Nm / Euro4

Illuminazione a LED / tachimetro digitale / ABS Bosch

Sospensioni Öhlins / pinze ISR / pneumatici Michelin Power RS

Stile e colori personalizzabili

Prezzo: da $120.000 (stimato)

