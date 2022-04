Dopo una prima RGNT No.1 molto neo-retro, il produttore svedese, nato nel 2019, è tornato con un modello dall’approccio più “off-road”. In programma: una RGNT No.1 Scrambler che si inserisce perfettamente nella tendenza vintage, con il vantaggio di essere elettrica.

Retro off-road

La RGNT No.1 Scrambler è una moto elettrica equivalente a 125cc, ispirata all’estetica delle moto da strada degli anni 60, preparata per il fuoristrada. Riprendendo l’aspetto del suo predecessore, la No.1 Scrambler ha alcuni degli stessi elementi estetici del suo predecessore. A partire da un nuovo schema di colori blu vecchia scuola, foderato con un sedile in pelle nera fatto a mano. Anche i cerchi a raggi Excel e il manubrio sono neri, in contrasto con il telaio grigio.

I pneumatici da fuoristrada si aggiungono allo stile avventuroso della moto, che presenta anche soffietti della forcella e un corto parafango anteriore in alluminio rialzato. La combinazione di stile classico e motore elettrico montato al centro è abbastanza efficace e di successo come sull’originale RGNT No.1. L’RGNT No.1 Scrambler ha anche un faro rotondo.

RGNT No.1 Scrambler: un equivalente 125

Come il suo predecessore, la RGNT No.1 Scrambler è alimentata da un motore elettrico situato nel mozzo della ruota posteriore. Questo motore fornisce una potenza massima di 15 CV e una velocità massima di 120 km/h, il che permette alla moto elettrica di essere approvata come un equivalente di 125 cc. Sotto il telaio a doppia culla in acciaio, la moto è alimentata da una batteria da 7,7 kWh per un’autonomia dichiarata di 120 km.

Per quanto riguarda la ricarica, RGNT Motorcycles promette un’autonomia 0-80% in 3 ore.

Le caratteristiche di comfort e sicurezza includono una forcella a soffietto Paioli da 35 mm, doppi ammortizzatori posteriori caricati a gas e pinze e dischi J.Juan per la frenata combinata. Anche la tecnologia è presente, con un grande touchscreen da 7 pollici collegato al cruscotto. L’RGNT No.1 Scrambler ha un prezzo a partire da 13.495 euro, e richiederà un tempo di consegna di 3-5 mesi a seconda della personalizzazione richiesta.

Lo scrambler in breve

Una versione scrambler dell’originale RGNT No.1

Motore elettrico: 8-11 kW / 15 CV / 125 cc equivalente / 120 km/h

Batteria: non rimovibile / 7,7 kWh / 120 km di autonomia

Touch screen da 7 pollici / illuminazione anteriore a LED

Frenata anteriore e posteriore accoppiata / chiave senza contatto

Disponibilità: da 3 a 5 mesi

Prezzo: da € 13.495

