Ariana Grande è riuscita in poco tempo a costruirsi una carriera di alto livello creando canzoni che sono diventate delle hit a livello mondiale cantate in tutto il mondo. In questo articolo vediamo che auto guida quando non è impegnata nello studio di registrazione.

LEGGI ANCHE: Le auto meno vendute in Italia, la classifica e i modelli

Ariana Grande, che auto guida?

La giovane cantante ha una discreta collezione di automobili con la quale si sposta per Los Angeles dove risiede. Iniziamo con una Range Rover Sport Autobiography che ha una potenza di 557 cavalli grazie al motore 4.0 V8.

Inoltre in ambito di lusso è in possesso di una Mercedes Classe S non sappiamo se è la 500 dotata del motore V6 da 429 cavalli o addirittura della più prestazionale S580 che ha sotto il cofano un V8 da 496 cavalli.

Non può mancare la Cadillac Escalade che rappresenta un suv di riferimento per il popolo americano grazie alle notevoli dimensioni ed alla grande capacità di carico che rendono ogni viaggio un gioco da ragazzi.

Sempre restando in ambito di veicoli a ruote alte è proprietaria di un Mercedes G63 AMG la versione sportiva della mitica Classe G che è in commercio dal 1979. In questo modello il motore è un V8 Twin-Turbo da 577 cavalli.

Un’altra vettura della casa tedesca è la Classe E Cabriolet che coniuga perfettamente il lusso alla sportività riuscendo a catturare l’attenzione della gente quando si è su strada anche perché si tratta di un modello abbastanza raro.

LEGGI ANCHE: Quali auto a benzina hanno il fap? Una guida

Tesla, Ferrari e Lexus per la giovane star

Inoltre ha una Tesla Model S, l’elettrica di punta della casa di Elon Musk è un must tra i personaggi famosi e lei non poteva esimersi. Il suo esemplare è di colorazione bianca.

Una Supercar doveva prima o poi arrivare, cosa di meglio se non una Ferrari, in particolare una 488 GTB dotata di un motore V8 3.9 di cilindrata in grado di scaricare 661 cavalli.

La Lexus nel garage della Grande è una LS una berlina confortevole grazie allo spazio a bordo ed al motore 3.5 V6 che è silenzioso ma allo stesso tempo molto scattante.

L’ultima è una Porsche 718 Boxster ovvero la versione con la capote della 718 per apprezzare la potenza e l’agilità della piccola di Zuffenhausen con il vento tra i capelli.