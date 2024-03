Arisa è una cantante che ha partecipato svariate volte al Festival di Sanremo, la prima volta con la canzone Sincerità che l’aveva fatta conoscere al grande pubblico e con altri brani che l’hanno poi consacrata come una delle voci più belle degli ultimi anni nel panorama musicale italiano. In questo articolo vediamo che auto guida l’artista.

LEGGI ANCHE: Cosa guida Giannis Antetokounmpo

Che auto guida la cantante Arisa?

Arisa non è una grande appassionata di automobili tuttavia ha manifestato via social quale è la sua auto dimostrando anche fedeltà ad un marchio in particolare. L’auto vista sulle sue pagine ufficiali è un Audi Q2.

Il suv della casa di Ingolstadt è quindi il compagno di viaggio dell’artista di origini liguri si tratta di un veicolo che sul mercato è acquistabile con diverse motorizzazioni e potenze nonché sistemi di trazioni a due o a quattro ruote motrici.

La casa dei quattro anelli ha fatto breccia in lei per la qualità costruttiva della vettura e degli interni che sono realizzati davvero bene ed inoltre le ultime uscite godono di tecnologia di bordo che permette una connettività elevata.

LEGGI ANCHE: Come aprire il bagagliaio dell’auto bloccato? I consigli utili

Per il futuro sempre Audi

Al momento non ha fatto sapere di essere intenzionata a cambiare la propria vettura dato che la Q2 è un’auto recente ma quasi sicuramente quando arriverà il momento di cambiare veicolo lei non tradirà il marchio.

Audi ha infatti realizzato e continuerà a realizzare modelli in grado di interessare un grande numero di utenti ed Arisa sarà attenta a cosa sarà in grado di offrire il mercato e se arriverà il momento di mettere su famiglia può contare sulla spaziosità di berline e station-wagon.

Non resta che restare in attesa di una sua scelta in merito e nel frattempo, per lei, godersi la propria auto.