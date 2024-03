Il bagagliaio della vostra auto è bloccato? Ecco come aprirlo...

Il bagagliaio dell’auto si è bloccato e non sapete come fare per aprire?

Ci sono diversi metodi da poter provare, tuttavia vi suggeriamo sempre di consultare un professionista che abbia gli strumenti più adatti e conosca le tecniche migliori per sbloccare l’auto.

Come aprire il bagagliaio bloccato dell’auto: consigli utili

Sblocco di emergenza

La vostra auto potrebbe essere dotata di uno sblocco di emergenza. Assicuratevi di consultare il manuale d’uso, in quanto potrebbe indicarvi come individuarlo.

Generalmente è possibile trovare una sorta di piccolo foro nella zona del parafango posteriore.

Infilando le dita dovreste trovare la maniglia all’altra estremità.

Gruccia

La gruccia può funzionare nel caso in cui l’auto abbia un pulsante interno.

Innanzitutto, raddrizzate il filo della gruccia e ruotatela in modo da creare un piccolo gancio.

Inseritelo tra il bagagliaio e il sedile posteriore e spingete fino a sentire una resistenza.

Trovate la leva o la manopola, poi spingete o tirate.

Fabbro

Come dicevamo prima, la scelta più saggia è chiamare un fabbro. Questi professionisti hanno strumenti utili ed efficaci che permetteranno di sbloccare il bagagliaio in pochissimo tempo e senza creare danni.

Vi suggeriamo quindi di optare per questa soluzione, dato che impiegherete decisamente meno tempo e sarete in mani sicure.

Come aprire il cofano della macchina senza chiavi?

Occorreranno un filo di rame e una chiave inglese. Per aprire il cofano della macchina senza chiavi non dovrete fare altro che inserire il filo di rame nella molla che tiene la chiusura del cofano.

Successivamente, prendete la chiave inglese e trascinate questo fermo verso sinistra. In questo modo il cofano si aprirà!

Anche un cacciavite dovrebbe andare bene e basterà trascinare il fermo verso il basso.

