Controlli straordinari nel Piano San Lazzaro

Ieri, il personale della Questura di Ancona ha effettuato controlli straordinari nel quartiere Piano San Lazzaro, portando all’arresto di due giovani con precedenti penali. Queste operazioni rientrano in un’iniziativa più ampia per garantire la sicurezza e il rispetto della legge nella città dorica.

Primo arresto: giovane romeno con precedenti

Il primo arresto ha coinvolto un giovane di origine romena di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo, il giovane ha inizialmente dichiarato di non avere documenti e ha tentato di fuggire. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e condotto in Questura. Addosso aveva due flaconi di creme del valore di 70 euro, per i quali non ha saputo giustificare il possesso. Gli accertamenti hanno rivelato che il giovane aveva diversi precedenti penali e un ordine di esecuzione di pena detentiva per un totale di 2 anni e 28 giorni di reclusione. È stato quindi trasferito alla Casa Circondariale di Montacuto.

Secondo arresto: giovane con ordine di cattura

Il secondo arresto è avvenuto intorno alle in Via Torresi, dove un giovane ha destato sospetti per il suo comportamento. Intercettato dalla polizia, ha dichiarato di essere arrivato ad Ancona solo quel pomeriggio. Anche in questo caso, il giovane non aveva documenti e, dopo gli accertamenti, è emerso che aveva 24 anni e diversi precedenti penali. Inoltre, era gravato da un ordine di esecuzione di pena detentiva emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, per una pena di 2 anni e 5 mesi e una multa di 500 euro. Anche lui è stato arrestato e portato in carcere a Montacuto.

Violazioni del Codice della Strada

Durante le operazioni, la polizia ha anche fermato un automobilista di 29 anni in via Colombo, che non ha rispettato il semaforo rosso. Sottoposto a controllo, è risultato in stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol, con un tasso alcolemico di 2,44 g/L, ben oltre il limite consentito. Il giovane è stato denunciato per violazione del Codice della Strada e sanzionato per possesso di circa 9 grammi di hashish. Inoltre, gli sono stati decurtati dieci punti dalla patente e l’autovettura è stata sequestrata e affidata a un custode giudiziario. I genitori hanno poi riportato a casa il ragazzo.

Impegno costante per la sicurezza

Questi eventi evidenziano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e nel combattere la criminalità. Le operazioni di controllo non solo mirano a reprimere comportamenti illeciti, ma anche a prevenire reati e a rassicurare i cittadini. La Questura di Ancona continuerà a monitorare il territorio con attenzione, per garantire un ambiente più sicuro per tutti.