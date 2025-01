Un futuro incerto per la Formula 1 in Olanda

Negli ultimi tempi, il futuro della Formula 1 in Olanda ha suscitato molte discussioni. Con Zandvoort che lascerà il calendario dopo il 2026, Assen si propone come una possibile alternativa. Arjan Bos, presidente del CdA del circuito di Assen, ha espresso il suo desiderio di riportare la Formula 1 nel paese, sottolineando che ci sono molte considerazioni da fare prima di prendere una decisione definitiva.

Investimenti e supporto politico

Bos ha dichiarato che per realizzare questo sogno è necessario un sostegno politico e finanziario significativo. “Quando si è investito così tanto nel circuito, se ci fosse la possibilità e il supporto, prenderemmo in considerazione questa ipotesi”, ha affermato. Tuttavia, ha anche avvertito che non è corretto affermare che il Gran Premio di Olanda passerà automaticamente da Zandvoort ad Assen. La situazione è complessa e richiede tempo per essere valutata.

Le sfide della Formula 1 in Europa

Le preoccupazioni di Bos sono amplificate dalla volontà della Formula 1 di ridurre il numero di gare in Europa, spostando l’attenzione verso nuovi mercati come l’Africa e l’India. Questo potrebbe complicare ulteriormente la possibilità di un ritorno della F1 in Olanda. Inoltre, il rinnovo incerto di circuiti storici come Spa-Francorchamps mette in discussione la stabilità delle gare europee, rendendo Assen un’opzione da considerare con cautela.

Possibili sviluppi futuri

Le recenti dichiarazioni di Bos potrebbero segnare un cambiamento significativo nel panorama della Formula 1 in Olanda. Se Assen riuscisse a stabilire un dialogo concreto con Liberty Media, ci sarebbero maggiori possibilità di vedere nuovamente la marea arancione a supporto di Max Verstappen. Tuttavia, resta da vedere se la Formula 1 sarà disposta a tornare in Olanda e quali saranno le condizioni necessarie per farlo.