Il mondo delle due ruote vive un momento di grande fermento: a New York, nella cornice del Javits Center, si terrà un’asta benefica che vedrà protagoniste più di settanta motociclette della collezione privata di Billy Joel; nello stesso periodo, a Stafford, in Inghilterra, Bonhams organizzerà il “The Autumn Stafford Sale”, dove otto moto storiche saranno messe sotto il martello. Entrambi gli eventi promettono non solo pezzi di valore collezionistico, ma anche storie legate a icone della musica, del cinema e dello sport motoristico.

Asta benefica della collezione di Billy Joel a New York

Gooding Christie’s, partner ufficiale di Rétromobile New York ha programmato la vendita per venerdì 20 e sabato 21 novembre. Tutti i lotti saranno senza prezzo di riserva il che significa che l’acquirente migliore aggiudicherà la moto indipendentemente dall’importo finale. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Joel Foundation l’organizzazione benefica dell’artista, destinata a sostenere progetti sociali e culturali. L’evento rappresenta quindi un ponte tra la passione per le motociclette e la solidarietà.

Modelli di punta e storie dietro le moto

Tra i pezzi più affascinanti spicca una Triumph T140 Bonneville del 1978, stimata tra 10 e 15 mila dollari. Il modello fu regalato a Joel dal Madison Square Garden per celebrare il suo 150° concerto sold-out, un record ancora imbattuto. La moto sfoggia una verniciatura personalizzata e un casco che riporta ogni data di esibizione dell’artista nella celebre arena. Altri gioielli includono una Ducati 900 Mike Hailwood Replica del 1982 (valore 15-25 mila dollari) e una Ducati 750 Sport del 1975, completamente restaurata e valutata tra 25 e 35 mila dollari. In una dichiarazione, Billy Joel ha ricordato: “Le motociclette mi regalano una libertà assoluta, come se potessi staccarmi dal mondo”.

The Autumn Stafford Sale: otto moto da leggenda sotto il martello

Il Classic Motorcycle Mechanics Show sponsor di Bonhams, avrà luogo l’11 ottobre al Staffordshire County Showground. Su più di duecento lotti, otto ciclomotori sono stati evidenziati per il loro valore storico e collezionistico. L’asta si distingue per la presenza di musei, case produttrici e collezionisti internazionali, tutti attratti da modelli unici e dalle storie che li accompagnano.

Le due moto più celebri: Yamaha Ow31 di Johnny Cecotto e la Vincent Black Shadow di John Surtees

Una delle gemme è la Yamaha Ow31 iridata appartenuta al campione venezuelano Johnny Cecotto, simbolo di potenza e design degli anni ’80. Un altro pezzo di rilievo è la Vincent Black Shadow di John Surtees, campione del mondo di Formula 1 e di MotoGP, che rappresenta l’apice della meccanica britannica del dopoguerra. Entrambe le moto sono stimate entro i 30-40 mila dollari, data la loro rarità e lo stato di conservazione.

Motocicletta di Steve McQueen e altre rarità

Tra le rarità spicca la Husqvarna appartenuta al leggendario attore Steve McQueen, iconicamente nota per le sue performance nei film d’azione. La bici è accompagnata da documentazione originale e da una customizzazione realizzata da Bourget’s Bike Works a scopo benefico. Altri lotti includono una Brough Superior Ss100 Alpine Grand Sports degli anni ’30, una Honda NSR 250R SP da gran premio e una Yamaha TZ750 da competizione, ognuna valutata tra le 20 e le 60 mila sterline. L’ammontare complessivo delle offerte dovrebbe superare le centinaia di migliaia di dollari, rendendo l’evento uno dei più memorabili del calendario motociclistico.