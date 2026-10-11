Il sapone Rituale delle Saline nasce dall’incontro tra la lavorazione artigianale e la ricchezza naturale delle coste siciliane. Formulato con Acqua Madre delle saline di Culcasi, sale marino integrale di Trapani, olio di cocco e una nota di limone, il prodotto si propone come detergente quotidiano per mani e corpo, capace di rimuovere le impurità senza seccare la pelle. Il suo profumo agrumato, delicato ma persistente, avvolge l’utilizzatore in un’esperienza sensoriale che richiama l’odore del mare al tramonto.

Presentato in un pratico formato da 100 g, questo sapone è risultato di una saponificazione a freddo che preserva le proprietà nutritive degli ingredienti. La scelta di un processo a bassa temperatura garantisce che gli acidi grassi dell’olio di cocco rimangano intatti, offrendo una morbidezza e una capacità schiumogena superiori rispetto ai detergenti industriali. La combinazione tra i minerali del sale, l’elasticità conferita dal cocco e la freschezza del limone rende il prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili.

Le saline di Culcasi e l’Acqua Madre

Le Saline Culcasi situate sulla costa occidentale di Trapani, sono note fin dall’antichità per la produzione di sale marino di alta qualità. Il ciclo di evaporazione, la filtrazione naturale dell’acqua di mare e la successiva cristallizzazione danno vita all’Acqua Madre un liquido ricco di minerali essenziali come magnesio, calcio e potassio. Questa acqua, raccolta direttamente dalle vasche di concentrazione, è l’elemento distintivo del nostro sapone, poiché conferisce al prodotto un profilo di pulizia delicata ma efficace, ideale per chi cerca un rimedio naturale.

Ingredienti chiave: sale marino di Trapani, olio di cocco e limone

Il sale marino integrale di Trapani è un minerale grezzo, non raffinato, che aggiunge una leggera esfoliazione durante l’uso. Le sue microcristalli stimolano la microcircolazione cutanea, rimuovendo le cellule morte senza irritare. L’olio di cocco ricco di acido laurico, possiede proprietà antimicrobiche e idratanti: forma una pellicola protettiva sulla pelle, impedendo la dispersione di idratazione. Infine, l’olio essenziale di limone dona al sapone una fragranza fresca e tonificante, favorendo una sensazione di pulizia profonda e contribuendo a equilibrare il pH cutaneo.

Modo d’uso e consigli di conservazione

Per sfruttare al meglio le proprietà del sapone, si consiglia di inumidirlo e massaggiarlo sulla pelle bagnata fino a generare una schiuma morbida. Dopo aver detergito mani o corpo, è importante risciacquare abbondantemente con acqua corrente. L’uso quotidiano è del tutto sicuro, poiché gli ingredienti sono tutti di origine naturale e non contengono parabeni o solfati. Dopo l’utilizzo, il sapone dovrebbe asciugarsi su un portasapone drenante, evitando il ristagno d’acqua che potrebbe indebolirne la consistenza.

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto prolunga la sua durata e ne preserva l’efficacia. In caso di contatto accidentale con gli occhi, è sufficiente sciacquare abbondantemente con acqua. Questo sapone è stato interamente Made in Italy garantendo standard di produzione elevati e un legame autentico con il territorio delle saline di Trapani.