La casa inglese si appresta a svelare il model-year 2024 di uno dei suoi modelli di maggior successo, l’Aston Martin Vantage, la casa di Gaydon è pronta a rivoluzionare il settore delle Supercar con un modello che sarà in grado di stupire per fascino e prestazioni. In questo articolo le info raccolte finora.

Aston Martin Vantage 2024: prezzo, interni e scheda tecnica

Aston Martin ha svelato in un comunicato scritto sul proprio sito che la nuova auto verrà mostrata al pubblico per la prima volta il 12 febbraio in occasione della presentazione della monoposto di Formula 1 che parteciperà al campionato del mondo 2024.

La vettura adotterà un motore V8 4.0 di cilindrata in grado di produrre ben 503 cavalli. Il cambio dovrebbe avere 8 rapporti, di cui l’ottava è di riposo per i tratti autostradali e la velocità supererà sicuramente i 300 km/h.

Internamente resterà inalterato il fascino tipico di quest’auto di classe anche se sicuramente verranno fatte delle modifiche al comparto di infotainment che diventerà più tecnologico inglobando le principali App presenti negli store digitali.

Il prezzo di questa nuova Vantage 2024 sarà decisamente più alto rispetto al modello attualmente in commercio, innalzando quindi l target della clientela che sarà destinata ad entrarne in possesso.

No ad una rottura stilistica

Esteticamente il modello 2024 non dovrebbe significare una rottura con quello che sostituisce. Prepararsi dunque a vedere gli stilemi che hanno contraddistinto l’ultima generazione del modello.

Fiancate bombate e con nervature a testimoniare la muscolarità dell’auto ed un frontale aggressivo. Il retrotreno dovrebbe mantenere la sua sensualità con luci a LED per illuminare il percorso che ci si trova davanti.

Bisognerà attendere pochissimo per capire se queste nostre supposizioni diventeranno realtà.