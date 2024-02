Aston Martin è un marchio che ha sin dagli inizi dato vita a delle sportive in grado di entrare nel cuore degli appassionati per lo stile e la potenza dei propri motori. In questo articolo scopriremo come è fatta la versione 2024 della Vantage sia in versione coupé che in abito da corsa per la categoria GT3.

Aston Martin Vantage Coupé e GT3: prezzo, scheda tecnica e motore

La Aston Martin Vantage coupé nel suo nuovo model-year si rifà esteticamente al modello che l’ha preceduta con un cambiamento al posteriore in particolare nella zona degli scarichi ed una bocca anteriore più pronunciata, utile per l’areazione del grande motore.

Il motore è un V8 4.0 di cilindrata capace di erogare una potenza di 665 cavalli ed una coppia massima di 800 Nm. La velocità massima che è in grado di raggiungere è di 325 km/h con uno scatto da 0 a 100 in soli 3,4 secondi.

Per il cambio prosegue la collaborazione con la casa tedesca ZF e si è optato per un 8 rapporti automatico realizzato appositamente per questa vettura, rendendola in grado di avere marce equilibrate che permettono di scaricare pienamente ed ottimamente la potenza a terra.

Il prezzo base della nuova Aston Martin Vantage Coupé è di 165.000 euro e la produzione partirà nel primo trimestre di quest’anno.

Per la pista la versione GT3

La casa inglese nella presentazione tenutasi il 12 febbraio ha mostrato oltre alla F1 con cui correrà il campionato 2024 e la versione stradale, anche il modello GT3.

Questa nuova Vantage da corsa sostituisce la storica GTE che ha partecipato al campionato del mondo dal 2012 al 2023 ottenendo ben 52 successi.

Un risultato che questo nuovo modello punterà a riscrivere. Il motore dell’auto è il medesimo V8 4.0 della versione stradale appositamente modificato per le corse, rientrando nel regolamento del campionato.

Esteticamente si dimostra filante in particolare sull’anteriore nella zona dei parafanghi laterali, dove sono presenti anche delle feritoie in fibra di carbonio. Il retrotreno presenta un grande spoiler utile per l’efficienza aerodinamica.

Dettagli sulla potenza e sulle prestazioni non sono ancora stati svelati non resta che attendere l’inizio della stagione per scoprire come si comporterà.