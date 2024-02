Audi RS Q8: prezzo, cavalli e motore

Audi riserva il badge RS ai suoi veicoli più performanti. La RS Q8, qui, è la versione definitiva del suo modello SUV di punta, la Q8. Pur avendo un motore V-8 biturbo da 4,0 litri come la SQ8, la RS Q8 si differenzia per la potenza di ben 591 cavalli. Nonché per l’aspetto aggressivo che le conferisce una grande presenza su strada. Scopriamo prezzo, cavalli e motore della Audi RS Q8.

Audi RS Q8: cavalli e motore

La RS Q8 è dotata di un motore V-8 biturbo da 4,0 litri che produce 591 cavalli rispetto ai 500 cavalli della SQ8. Il motore della RSQ8 è abbinato alla trazione integrale Quattro e a un cambio automatico a otto rapporti. Oltre a un sistema ibrido a 48 volt che lavora dietro le quinte per migliorare l’efficienza dei consumi.

Le sue dimensioni, di 5 metri di lunghezza e 2 di larghezza permettono all’Audi RS Q8 di muoversi benissimo in città. È vero che non è il massimo quando ci si deve infilare nelle strade più strette. Ma nei parcheggi non si hanno problemi perché ci sono i sensori perimetrali e le telecamere a 360° fanno vedere bene praticamente ovunque. In più, la posizione di guida è rialzata. Infine, le superfici vetrate regolari per cui si è a posto anche per quanto riguarda la visibilità e la percezione degli ingombri.

Le ruote posteriori sono sterzanti per cui alle basse velocità il passo viene accorciato virtualmente a vantaggio dell’agilità. Allungato invece alle alte per massimizzare la stabilità. In queste situazioni, e cioè in viaggio, la Q8 anche in questa versione RS spinta riesce ad essere molto comoda sia a livello di assetto che lato insonorizzazione dato che fruscii aerodinamici, rotolamento delle gomme e rumore del motore sono ben isolati.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo a cinque posti della RS Q8 è perlopiù identico a quello della Q8, anche se presenta alcune finiture speciali e sedili anteriori più sportivi e con imbottitura più aggressiva per mantenere la posizione in curva. Ci sono anche loghi RS sparsi dappertutto. Lo spazio per i passeggeri e per il carico è rimasto invariato rispetto al modello Q8 normale. Questo significa spazio per le gambe e per la testa per gli adulti in entrambe le file di sedili.

Prezzo dell’Audi RS Q8

Dopo aver visto cavalli e motore dell’Audi RS Q8, è giunta l’ora di scoprire il prezzo che parte da 145.000 euro.