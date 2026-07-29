Atp Washington 2026: il programma del giorno e i risultati delle partite

Il torneo Atp 500 di Washington si apre con un derby italiano tra Musetti e Arnaldi, mentre Cocciaretto batte Tauson in un match epico. Scopri il programma e i risultati.

Il torneo Atp 500 di Washington si accende con un derby tutto italiano che promette scintille: Lorenzo Musetti, reduce da un infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi in un match che ha già acceso i riflettori. Non è l’unico appuntamento imperdibile della giornata, con Elisabetta Cocciaretto che ha regalato un’emozionante rimonta contro Clara Tauson. Tutti i dettagli e gli orari delle partite sono disponibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il derby italiano tra Musetti e Arnaldi

Lorenzo Musetti, reduce da un periodo di stop forzato, torna in campo con l’obiettivo di confermare il suo dominio su Matteo Arnaldi, che ha vinto tutti e quattro i precedenti incontri, l’ultimo dei quali agli Australian Open del 2026. Il match, che si preannuncia come uno dei più attesi del torneo, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Non mancheranno le emozioni anche nel doppio, con la coppia Bolelli/Vavassori impegnata contro Cash/Erler.

Cocciaretto trionfa su Tauson in un match epico

Elisabetta Cocciaretto ha regalato un’emozionante rimonta contro Clara Tauson, battuta con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 in un match durato tre ore e cinque minuti. Un risultato che rappresenta una delle vittorie più significative della stagione per l’italiana, che ora affronterà la vincente del derby USA tra Emma Navarro e Sofia Kenin. Il match è stato caratterizzato da una lotta furiosa e di alto livello, con Cocciaretto che ha dimostrato grande resilienza e determinazione.

Dettagli del match tra Cocciaretto e Tauson

Il primo set è stato dominato da Tauson, che ha sfruttato la propria potenza per chiudere 6-4. Nel secondo set, Cocciaretto ha mostrato grande carattere, riuscendo a ribaltare il risultato e a portare il match al tie-break, che ha vinto con un netto 7-2. Il terzo set ha visto un’alternanza di colpi e momenti di grande tensione, con Cocciaretto che ha avuto la meglio anche nel secondo tie-break, chiudendo con un altro 7-2. Un match che ha dimostrato la crescita e la maturità della giovane italiana.

Il programma completo delle partite

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW è ricco di appuntamenti imperdibili. Su Sky Sport Uno, alle ore 19 circa, si giocherà il match tra Arnaldi e Musetti, seguito dal doppio Bolelli/Vavassori contro Cash/Erler. Su Sky Sport Tennis, alle ore 17, si giocherà il match tra Cocciaretto e Tauson, seguito da altri incontri di alto livello come Fritz vs Bergs e Nishikori vs Shang. Non mancheranno le partite del torneo Atp Los Cabos, con match come Hernandez vs Tomic e Norrie vs Kovacevic.

Per i clienti Sky, è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco e coinvolgente. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.