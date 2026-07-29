Ruota d’oro storica 2026: la ventinovesima edizione tra Cuneo e le valli del Monregalese

La Ruota d’oro storica una delle gare di regolarità più prestigiose per auto d’epoca, torna a Cuneo il 12 e 13 . Organizzata dalla Scuderia Veltro questa edizione celebra il suo ventinovesimo anniversario e si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori e storia.

La manifestazione, inserita nel calendario nazionale dell’Automotoclub Storico Italiano chiude tradizionalmente l’estate cuneese con una due giorni ricca di emozioni e competizioni. Negli ultimi anni, la Ruota d’oro storica ha guadagnato un posto di rilievo tra le grandi classiche del nord-ovest, grazie alla sua dedizione organizzativa e alla qualità delle prove di abilità.

Due medaglie d’argento e un premio qualità

La Ruota d’oro storica ha ricevuto due medaglie d’argento Asi consecutive, un riconoscimento che testimonia la sua crescita e la sua importanza nel panorama delle gare di regolarità storica. Inoltre, il club ha ricevuto il Premio Qualità istituito di recente per i club federati che si distinguono per la loro dedizione organizzativa.

Questi riconoscimenti sono il frutto di un lavoro meticoloso e di una passione autentica per le auto d’epoca. La Scuderia Veltro ha saputo creare un evento che unisce la competizione sportiva alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, attirando partecipanti e spettatori da tutta Italia.

Il nuovo percorso nel Monregalese

La principale novità dell’edizione 2026 riguarda il percorso. Le fasi salienti della gara si sposteranno nel Monregalese con Mondovì come punto di riferimento. Questo territorio, ricco di storia e suggestioni paesaggistiche, è legato indissolubilmente alla Ruota d’oro storica.

Il tracciato attraverserà VicoforteTorre MondovìMonasterolo CasottoViola e Pamparato tra le valli che uniscono le Alpi al mare. Questo percorso richiama le tracce di un’altra classica della zona, il Rally di San Giacomo e promette di offrire emozioni uniche ai partecipanti e agli spettatori.

La scelta di spostare il percorso nel Monregalese non è casuale. Questo territorio offre un mix perfetto di strade panoramiche, paesaggi mozzafiato e una storia legata al mondo dei motori. La Ruota d’oro storica 2026 sarà un’occasione unica per scoprire le bellezze di questa zona e per vivere un’esperienza indimenticabile.

La Ruota d’oro storica è molto più di una gara di regolarità. È un evento che celebra la passione per le auto d’epoca, la storia e la cultura. Con il suo nuovo percorso nel Monregalese, la ventinovesima edizione promette di essere un’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.