L’Audi A4 Avant diventa una A5 Sportback. Audi ha deciso di cambiare parte del suo catalogo per adattarsi meglio alla transizione elettrica che il marchio e più in generale l’industria europea sta attraversando. A partire dal 2026, Audi lancerà solo veicoli elettrici, il che indica già che la prossima generazione di A3 a batteria potrebbe non arrivare prima di quella data.

Precisamente, la futura A3 elettrica cambierà probabilmente nome in A2 o A4. Il destino non è ancora noto. La A4 diventa più grande, poiché i numeri “dispari” saranno dedicati ai motori a combustione e agli ibridi per il resto del decennio. L’A4 diventa quindi l’A5, con un’autovettura anteriore e una berlina già confermate. La coupé, invece, non sarà rinnovata.

Audi A4 Avant: caratteristiche, design, dimensioni, motore

È solo il corso della storia a prevedere che la A4 berlina scompaia per diventare la A5 Sportback. Nella mente degli europei, la A5 Sportback è effettivamente più popolare della A4 berlina, che è meno venduta in Italia. Solo la A4 Avant (ora A5 Avant) ha mantenuto un forte potenziale, in particolare presso le aziende e i professionisti, e in alcuni mercati europei (Germania, Svizzera, Scandinavia, Europa dell’Est) ancora affezionati alle utilitarie.

Sportiva e pratica

La A5 Sportback di nuova generazione si mostra finalmente alla luce del sole con le immagini dei fotografi spia. Una vettura il cui profilo non sorprenderà nessuno, con un frontale lungo e uno sbalzo posteriore relativamente corto, visivamente accorciato da una linea del tetto che scende verso il portellone.

Questo è ovviamente il punto di forza della A5 Sportback: conciliare uno stile piuttosto deciso e sportivo con la praticità di un ampio accesso al bagagliaio, a differenza di una Tesla Model 3 che privilegia il bagagliaio. Ma queste due vetture non avranno molto in comune, se non la preponderanza di schermi di bordo per la visualizzazione dei dati di guida.

Audi ha comunque previsto un vero e proprio display digitale dietro il volante per integrare lo schermo centrale. La nuova A5 Sportback offrirà per l’ultima volta motori diesel e benzina microibridi e blocchi ibridi, accanto alle versioni S e RS che vivranno le loro ultime ore con la combustione interna.

