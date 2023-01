La S6 del 2023 prende la A6, berlina di medie dimensioni di Audi, e la risveglia con un motore V-6 biturbo da 444 CV e sospensioni più sportive. È un’iniezione di caffeina sufficiente a far guadagnare alla S6 l’etichetta di “berlina sportiva”.

Oltre alle caratteristiche da berlina sportiva, la S6 offre interni di qualità superiore, che contribuiscono a mitigare il suo stile conservatore.

Se l’aspetto sobrio da berlina a tre volumi della S6 non è abbastanza sexy per voi, Audi offre la più elegante S7 fastback con la stessa meccanica. Se si affronta un tratto di strada in curva con la S6, ci si sente improvvisamente come un’auto più piccola, con una maneggevolezza agile e una potenza senza sforzo e meravigliosamente modulata.

Audi S6 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità

Quest’anno sulla S6 è disponibile un nuovo allestimento base Premium, che può essere dotato di un pacchetto Convenience opzionale. Anche il pacchetto Executive è nuovo e comprende il cruise control adattivo con funzione di centraggio della corsia, il portellone del bagagliaio elettrico e l’illuminazione interna a LED.

Gli acquirenti possono optare per il pacchetto Audi Sport Stitching, che prevede cuciture rosse a contrasto sui rivestimenti in pelle nera di tutto l’abitacolo.

Il modello medio Premium Plus è ora dotato di serie di illuminazione interna a LED, sedili posteriori riscaldabili, ulteriori funzioni di assistenza alla guida e rivestimenti in pelle estesa che coprono la plancia, i braccioli e la console centrale.

Motore, trasmissione e prestazioni

Mentre la S6 di ultima generazione montava un potente V-8 da 4,0 litri da 450 CV, il modello 2020 è dotato di un gruppo propulsore più complesso. Il V-6 da 2,9 litri di serie è biturbo e utilizza un sistema ibrido a 48 volt per alimentare un compressore elettrico per una maggiore spinta. Complessivamente, il sistema eroga una robusta potenza di 444 cavalli. L’automatico a otto rapporti e il sistema di trazione integrale Quattro sono di serie.

Sulle strade curvilinee, la S6 si dimostra un’ottima compagna. Nasconde le sue dimensioni e si sente più agile di quanto ci si aspetti, soprattutto con il sistema opzionale di sterzata posteriore.

Interni, comfort e carico

Come per la A6, gli interni della S6 sottolineano l’etica del lusso tecnologico di Audi. Il design è elegante e moderno, evidenziato da materiali pregiati, pelle morbida e finiture in vero legno. Il climatizzatore automatico a quattro zone è di serie, così come il volante riscaldato regolabile elettricamente, l’illuminazione ambientale regolabile, i rivestimenti in pelle con cuciture a diamante e i sedili anteriori riscaldati regolabili elettricamente a 12 vie. Il modello Prestige aggiunge il pacchetto Extended Leather, che avvolge la plancia, i braccioli e la console centrale in morbida pelle.

Prezzo dell’Audi S6 2023

Il prezzo dovrebbe partire da 88.750 €, ma vi aggiorneremo con dettagli definitivi.

