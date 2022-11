Audi A6 e-tron: design, caratteristiche e uscita dell’auto

L’Audi A6 e-tron è una berlina elettrica di grandi dimensioni con un aspetto da coupé e una lunghezza di 4,96 metri, equivalente a quella di una Porsche Taycan o di una Tesla Model S. Lo stile è ampiamente mutuato dal resto della gamma elettrica del produttore.

In particolare, c’è la grande griglia Single Frame piena, già vista sul SUV elettrico Q4 e-tron, oltre a una lunga striscia di luce nella parte posteriore.

Oltre alla configurazione berlina, dovrebbe essere disponibile anche come station wagon.

Caratteristiche dell’Audi A6 e-tron

Basata sulla piattaforma PPE, sviluppata in collaborazione con Porsche, l’Audi A6 e-tron annuncia attualmente caratteristiche provvisorie. Prefigurando una futura versione top di gamma, la concept presentata a Shanghai è alimentata da due motori elettrici con una potenza combinata di 350 kW (475 CV) e 800 Nm di coppia.

Alimentato da un sistema a 800 volt, ha una batteria da 100 kWh. Il produttore dichiara un’autonomia di 700 km e una ricarica rapida dal 5 all’80% in soli 25 minuti.

Si dice che siano in programma tre versioni: due varianti a due ruote motrici, una con una capacità della batteria di 83 kWh e una seconda con 100 kWh, e una versione alta con trazione integrale offerta solo con la batteria da 100 kWh.

La velocità massima sarebbe impostata a 209 km/h in tutti i casi, mentre l’esercizio da 0 a 100 km/h è diverso a seconda del modello scelto.

Il modello entry-level lo fa in 7,6 secondi, il modello medio in 6,5 secondi e il più veloce in 5,7 secondi.

I valori di potenza non sono noti. Il concept può darci l’idea del top di gamma A6 e-tron, che ha promesso 476 CV e 800 Nm di coppia in quattro ruote motrici. Forse vedremo una versione più sportiva in Europa, dato che Audi ha annunciato lo scorso aprile che i veicoli più muscolosi avrebbero impiegato meno di quattro secondi. Non siamo ancora a quel punto.

Un altro dato sorprendente è il Cx annunciato qui a 0,318. Questo è molto più basso dello 0,22 che l’auto da esposizione mostrava. Forse, anche qui, il modello corto andrà meglio su questo punto, ma un tale valore non è di buon auspicio in termini di efficienza. Non sorprende che anche il peso sia elevato, ma dovrebbe essere un po’ meglio con qualche centimetro in meno. Secondo i dati, ci vorrebbero circa 25 minuti per ricaricare la batteria di questa A6 elettrificata dal 5 all’80%. A tal proposito, Audi ha costruito il suo primo centro di ricarica veloce.

Marketing e prezzi

L’Audi A6 e-tron Concept porterà a un modello di produzione che dovrebbe essere commercializzato nel 2023. È troppo presto per dire quanto costerà il veicolo.