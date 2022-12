Un’iniezione di stile per l’Audi S4 e S5 con la Black Edition. I pacchetti si aggiungono alla già ricca gamma di equipaggiamenti Black edition e Black edition Pro possono essere abbinati anche ad alcuni dei modelli più sportivi dell’intera famiglia dei Quattro Anelli.

I nuovi pacchetti entreranno ufficialmente in listino nel primo trimestre del 2023. Eccoli in dettaglio.

Audi S4 e Audi S5 Black Edition: tutte le caratteristiche

I due nuovi pacchetti sono disponibili esclusivamente per S4 TDI, S4 Avant TDI, S5 Coupé TDI, S5 Sportback TDI (tutte e tre equipaggiate con il turbodiesel 3.0 da 341 CV) e S5 Cabriolet TFSI. A queste versioni, Audi aggiunge numerosi dettagli che esaltano l’estetica dei suoi modelli.

I pacchetti comprendono finiture total black per gli anelli Audi, per le calotte degli specchietti, per le protezioni delle soglie delle porte con logo S e per lo spoiler posteriore.

Ci sono poi i cerchi in lega Audi Sport lucidati da 19″ in nero antracite lucido per la S4 e da 20″ in nero lucido per la S5. La S5 Cabriolet con motore a benzina da 354 CV fa eccezione con le lunette cromate per il parabrezza e i finestrini.

Sempre sulla “scoperta” di Ingolstradt, i terminali di scarico sono in nero lucido, invece della finitura Dark Chrome per le altre S.

Il pacchetto Black edition Pro combina le finiture nere lucide con altre caratteristiche importanti come i brancardi a LED con proiezione del logo S sull’asfalto, il pacchetto di illuminazione ambientale multicolore e le pinze dei freni rosse con logo S sul frontale.

Inoltre, sull’Audi sono presenti adesivi speciali vicino ai passaruota posteriori e i fari LED Matrix abbinati ai LED posteriori bruniti. Solitamente riservata ai modelli RS, quest’ultima finitura debutta anche sulle versioni S.

Restando in tema di preparazioni e pacchetti speciali, va detto che si tratta di un momento di grande fermento in casa Audi. Infatti, il marchio ha recentemente presentato la RS 3 performance edition, una delle compatte più veloci al mondo con il 2.5 TFSI modificato fino a 407 CV. Inoltre, nelle scorse settimane abbiamo avuto il privilegio di salire a bordo di una velocissima Audi RS 4 equipaggiata con il pacchetto Competition.

