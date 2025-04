Il Salone di Shanghai 2025 segna un passo importante per Audi con modelli innovativi e personalizzati.

Un’offensiva di prodotto per il mercato cinese

Audi sta ampliando la sua offerta per il mercato cinese con un duplice piano di prodotto che include sia modelli termici che una nuova generazione di vetture completamente elettriche. Questa strategia è stata annunciata dal CEO Gernot Döllner durante il Salone di Shanghai 2025, che si svolgerà dal 23 aprile al 2 maggio. L’azienda punta a personalizzare l’offerta per i clienti cinesi, rispondendo alle loro esigenze specifiche e alle tendenze del mercato.

Modelli termici a passo lungo

Tra le novità presentate, troviamo le varianti a passo lungo dei modelli Audi A5L, A5L Sportback e Q5L, sviluppate sulla piattaforma termica PPC. Questi veicoli sono progettati per offrire maggiore spazio e comfort, rispondendo così alle preferenze dei consumatori cinesi. La produzione di veicoli su piattaforma PPE continua con l’A6L e-tron, che segue il Q6L e-tron, dimostrando l’impegno di Audi nel settore delle auto elettriche.

Innovazioni nella mobilità elettrica

La nuova Audi A6L e-tron presenta un interasse aumentato di 13,2 cm rispetto alla versione europea, ed è dotata di una batteria da 800 V con una capacità di 107 kWh, che consente un’autonomia fino a 770 km secondo il ciclo CLTC. Questo modello sarà assemblato nello stabilimento FAW-NEV di Changchun, sottolineando l’importanza della produzione locale per Audi. Inoltre, il nuovo brand AUDI per la Cina introduce la E5 Sportback, caratterizzata da un design minimalista e da un sistema operativo avanzato che sfrutta un chipset Qualcomm Snapdragon, capace di gestire oltre 30 miliardi di operazioni al secondo.

Prospettive future e modelli in arrivo

La E5 Sportback, che sarà disponibile in Cina dall’estate del 2025, anticipa l’arrivo di altri due modelli BEV (Battery Electric Vehicle) basati sulla Advanced Digitized Platform, previsti entro il 2027. Queste innovazioni non solo evidenziano l’impegno di Audi nella transizione verso la mobilità elettrica, ma anche la volontà di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con un focus sulla digitalizzazione e sulla personalizzazione, Audi si prepara a conquistare i cuori dei consumatori cinesi, offrendo veicoli che uniscono prestazioni elevate e tecnologie all’avanguardia.