Nuovo Audi Q7 restyling 2024 vediamo come è cambiato rispetto alla generazione che sostituisce.

Audi ha svelato il restyling 2024 del suo suv più imponente ovvero il Q7 in questo articolo vediamo in cosa è cambiato e come intenderà attaccare il mercato dove si trovano molti competitor.

Audi Q7 restyling 2024: look rinnovato e più tecnologia

La nuova Audi Q7 nel suo restyling 2024 si presenta con un frontale rimaneggiato, la bocca centrale è più larga ed al suo interno prevale il motivo a nido d’ape che caratterizza i modelli del marchio tedesco. I fari anteriori adottano la tecnologia Matrix LED e la striscia luminosa è anch’essa cambiata ora il volto è più accigliato ed aggressivo rispetto al passato.

Il retrotreno è abbastanza spoglio, le luci anche qui sono a LED con tecnologia Matrix e ricalcano lo stile del passato seppur adattandolo a questo periodo.

Nel complesso esteticamente si vede il lavoro dei designer per cambiare il suo look e c’è da dire che quanto fatto è davvero buono.

Internamente il cambiamento è notevole innanzitutto il volante è più semplice nel design. La tecnologia è presente con lo schermo digitale posto davanti al guidatore ed un altro posto al centro della plancia per gestire il sistema di infotainment che ha naturalmente il massimo della connettività.

Infine vi è un terzo schermo deputato al controllo della climatizzazione, si tratta di una novità mai vista finora sul suv della casa dei quattro anelli.

Il prezzo cambia poco

La nuova Audi Q7 2024 è acquistabile presso la rete ufficiale con un prezzo di partenza di 79.300 euro. Una cifra che è in linea con quello delle principali rivali.

Scegliendo Audi si apprezza sicuramente la tecnica e la qualità costruttiva nonché la potenza dei motori benzina e diesel che equipaggiano la gamma. Questi sono in grado di garantire comfort, autonomia e prestazioni.