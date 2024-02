Come ottenere un parcheggio disabili personalizzato?

Lo stato italiano tutela i disabili con leggi a loro riservate con l’obiettivo di agevolare il loro benessere e la loro inclusività nella società. I benefici riguardano diversi aspetti del vivere in questo articolo ci concentriamo sul loro diritto ad avere un parcheggio dedicato quando si recano in un determinato posto.

Come ottenere un parcheggio per disabili personalizzato

Il parcheggio per disabili può essere garantito ad una determinata utenza, non basta essere in possesso dell’assegno di accompagnamento o essere affetti da totale disabilità per averlo ma bisogna avere dei requisiti particolari che elenchiamo di seguito:

Persone con capacità di deambulazione ridotta

Non vedenti

Persone con momentanea capacità di movimento ridotta a seguito di un infortunio o per altre cause in questo caso il permesso può avere anche una durata inferiore ai 5 anni

Persone che hanno bisogno di assistenza continua e che non sono per niente autonomi, così da recarsi nei centri di cura

Come si è potuto vedere i casi in cui si può avere uno stallo dedicato sono davvero pochi. Questo è frutto anche del fatto che molte persone grazie al tesserino occupano stalli riservati quando in realtà uno stallo personalizzato lo può occupare solamente ad un soggetto particolare.

Dove bisogna effettuare la richiesta per il parcheggio personalizzato

La richiesta per il parcheggio personalizzato va inoltrata presso il comando della Polizia locale o municipale compilando un modulo apposito dove vanno inseriti tutti i dati della persona che desidera inoltrare la pratica.

Quando la pratica è stata validata il soggetto che ha richiesto il parcheggio segnalerà dove lo desidera, solitamente vengono fatti in prossimità dell’abitazione del richiedente, magari sostituendo un parcheggio a strisce bianche.

Una volta che lo stallo è stato creato la persona a cui è riservato vi potrà parcheggiare la propria auto, godendo di un aiuto non da poco nella vita quotidiana.