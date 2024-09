Nel segmento delle Hothatch vi è ormai una gerarchia definita che vede l’Audi RS3 nelle prime posizioni, auto molto gradita dagli appassionati di guida sportiva per quello che è in grado di offrire in termini di guidabilità e sound, caratteristiche che altre rivali possono solo avvicinare. Ora arriva il restyling per il 2024, vediamo cosa è cambiato.

Audi RS3, il restyling 2024 la rende ancor più aggressiva

Il vero cambiamento della RS3 è avvenuto sul lato estetico, la vettura guadagna un frontale con griglia esagonale più larga del modello precedente ed un nuovo splitter. I fari hanno un nuovo design e l’aggiunta di quelli a matrice luminosa per le luci diurne.

Sul retrotreno cambia totalmente il look, con paraurti di nuova concezione e l’estrattore strettamente derivato dal mondo racing. Le luci riflettenti sono una vera chicca e fanno capire anche all’occhio meno appassionato che quella che ha di fronte non è la classica A3.

Infine i terminali di scarico ovali, segno distintivo delle sportive ultime prodotte dalla casa di Ingolstadt, da lì fuoriesce il suono cupo e roco del 5 cilindri che tanto è apprezzato da chi ama le auto veloci.

Il 5 cilindri continua a stare sotto al cofano

Dal punto di vista motoristico non si cambia, il motore 5 cilindri 2.5 TFSI resta il punto cardine dell’auto. La potenza resta la stessa del MY precedente, vale a dire 400 cavalli e 500 Nm di coppia massima. Dati da vera auto sportiva che le permettono di scattare da 0 a 100 in soli 3,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 290 km/h.

Ora vi è un unico cervello per il controllo della trazione integrale, del torque splitter e della coppia che viene fornita ad ogni ruota. Di conseguenza non ci si deve preoccupare di avere svariate centraline come accadeva in passato.

Per quanto riguarda la tecnologia vi è un sistema di infotainment centrale da 10,1 pollici e quello della strumentazione da 12,3 in cui è integrato un sistema visivo di rev limiter utile per evitare spiacevoli fuorigiri.