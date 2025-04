Un’icona in evoluzione

Negli ultimi anni, l’Audi RS3 ha conquistato il cuore di molti appassionati di automobili grazie alle sue prestazioni eccezionali e al design accattivante. Con il recente restyling, la compatta sportiva a cinque cilindri ha ampliato ulteriormente la sua schiera di fan. Tuttavia, per chi cerca un’esperienza di guida ancora più intensa, il nome da tenere d’occhio è ABT, il più grande tuner di Audi al mondo. Le nuove ABT RS3-R non sono ancora famose come le RS6-R o RSQ8-R, ma con l’ultima versione della RS3, potrebbero presto diventarlo.

Prestazioni da brivido

Chi ha avuto il privilegio di guidare la RS3 sa bene che la potenza non manca. La versione di serie offre già 400 CV e 500 Nm di coppia, rendendola una vera furia su strada grazie alla trazione integrale. Tuttavia, ABT ha deciso di spingere oltre i limiti, portando la potenza a 510 CV e 600 Nm. Questo è possibile grazie a un kit di potenziamento e a un intercooler di nuova concezione. Gli specialisti di Kempten dichiarano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, un risultato impressionante che potrebbe avvicinarsi ulteriormente al muro dei tre secondi netti.

Design aggressivo e dettagli curati

Non solo prestazioni, ma anche estetica gioca un ruolo fondamentale nell’appeal della RS3-R. La versione restyling dell’Audi RS3 presenta già un look più aggressivo, ma ABT ha aggiunto dettagli che la rendono ancora più cattiva. Tra questi, uno spoiler anteriore, flics aerodinamici, nuove calotte degli specchietti e un estrattore posteriore più pronunciato. La Sportback, in particolare, guadagna un alettone sul tetto di dimensioni maggiori, accentuando ulteriormente il suo carattere sportivo.

Interni di lusso e tecnologia avanzata

Gli interni della ABT RS3-R non sono da meno. Rivestimenti in pelle con la firma ABT e RS3-R, soglie battitacco numerate (1 di 125 esemplari prodotti), un tasto di avviamento personalizzato, illuminazione d’ingresso dedicata e tappetini ABT completano un pacchetto di lusso e sportività. Ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza di guida unica e coinvolgente.

Un investimento per gli appassionati

La ABT RS3-R è disponibile sia in versione berlina che Sportback, ma il prezzo non è per tutti. Il kit ABT costa 45.400 euro (montaggio incluso, 5.500 euro), da sommare ai 66.000 euro della RS3 Sportback o ai 68.000 euro della berlina. In totale, si parla di oltre 110.000 euro per portarsi a casa questa compatta estrema. Un investimento significativo, ma per gli appassionati di auto sportive, la certezza è una: l’RS3-R rappresenta pura adrenalina su quattro ruote.