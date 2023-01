L’Audi S4 è un po’ un lupo travestito da pecora, ma non è mai tentata di sacrificare il comfort per prestazioni da urlo. Come versione sportiva della normale A4, la S4 utilizza un più potente V6 turbo da 349 CV con un cambio automatico a otto rapporti dal cambio rapido.

L’altezza di marcia ridotta e le sospensioni sportive garantiscono una guida più divertente, mentre le ruote più grandi mettono in risalto i freni più grandi e migliori della S4.

Sebbene la S4 non sia all’altezza di rivali come la BMW M340i o la Mercedes-AMG C43 in termini di prestazioni, il sistema di trazione integrale Quattro di serie offre un’ampia spinta. L’abitacolo della S4 non è estremamente spazioso, ma i materiali alla moda e il software di navigazione Virtual Cockpit disponibile lo rendono facile da vivere.

La S4 del 2023 è un’auto che si muove con disinvoltura, ma senza drammi, come probabilmente apprezzerebbe un pubblico più maturo.

Audi S4 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Le novità

L’Audi S4 2023 è ora dotata di serie di cerchi da 19 pollici e pneumatici estivi. I pneumatici all-season sono ora opzionali. Audi ha aggiunto il cruise control adattivo come funzione di assistenza alla guida al pacchetto Convenience esistente.

Il pacchetto Black Optic Plus, che ora include brancardi neri, spoiler posteriore, terminali di scarico e stemmi Audi oscurati, sostituisce il precedente pacchetto Black Optic.

Gli interni Audi Sport opzionali sono una novità per il 2023 e conferiscono alla S4 un abitacolo nero con cuciture rosse e inserti in carbonio RS. Il grigio Chronos sostituisce il grigio Quantum come opzione di verniciatura e Audi ha aggiunto il blu Ascari alla S4, ma ha eliminato il blu Turbo per il 2023.

Motore, trasmissione e prestazioni

Tutte le S4 sono dotate di un V6 3.0 litri turbo da 349 CV abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale Quattro. Sebbene la versione che abbiamo testato fosse più veloce della maggior parte delle rivali, la risposta del motore e il suono dello scarico, entrambe caratteristiche estremamente importanti per una berlina sportiva, erano meno viscerali del previsto. Nonostante il carattere sommesso del motore e la mancanza di un cambio manuale, il V6 ha fornito una spinta sostanziale su richiesta, passando senza soluzione di continuità da un comportamento rilassato a uno reattivo.

Notevole è stato anche il cambio automatico, che ha delle reazioni molto sensibili. Guardando i numeri, la S4 si colloca al di sopra della maggior parte dei concorrenti in termini di prestazioni. Tuttavia, l’esperienza manca dell’emozione e delle risposte di maneggevolezza delle migliori rivali. Il suo telaio è il suo più grande punto di forza, con movimenti della carrozzeria ben controllati e smorzamenti confortevoli che la rendono una berlina sportiva e di lusso allo stesso tempo.

Interni, comfort e carico

Audi è un punto di riferimento per la qualità degli interni e la S4 ne è un’ulteriore prova. Ogni abitacolo è rifinito con materiali meravigliosi e caratteristiche standard come i sedili sportivi con cuciture a diamante e funzioni di massaggio. Oltre a un’impeccabile cura delle finiture, l’abitacolo è elegante e lussuoso. Il volante a fondo piatto, i comandi semplici e il sedile altamente regolabile offrono una posizione di guida eccezionale. Tuttavia, crediamo che il comfort dei sedili anteriori sia diminuito da cuscini troppo rigidi.

