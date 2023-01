Poche auto fondono lusso e prestazioni come l’Audi S8 2023, che aumenta il suo ritmo con un V-8 biturbo da 563 CV. Basata sulla spaziosa e confortevole berlina A8, la S8 offre tutte le caratteristiche di un’auto di lusso di grandi dimensioni, come i sedili massaggianti disponibili, l’infotainment ad alta tecnologia e un abitacolo silenzioso rivestito con materiali di pregio.

Le sue sospensioni sono state messe a punto per garantire una migliore maneggevolezza rispetto alla A8, e la S8 curva con la tenacia di una berlina sportiva molto più piccola. Questo tipo di atletismo è una rarità nella classe delle grandi auto di lusso, dove l’unica vera rivale della S8 in questo senso è la Maserati Quattroporte, altrettanto vivace.

Il design esterno sobrio della S8 le consente di mantenere un profilo basso nel traffico, il che è positivo per evitare attenzioni indesiderate da parte delle pattuglie della stradale, ma potrebbe deludere coloro che desiderano una maggiore vivacità.

Audi S8 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Le novità

I rivestimenti in pelle Valcona, dall’aspetto ricercato, sono ora di serie sulla S8 per il 2023. Questo trattamento è caratterizzato da un esclusivo motivo di cuciture a forma di rombi e copre sia i sedili che i pannelli delle portiere. Il pacchetto Executive, disponibile come optional, si arricchisce di una nuova funzione di parcheggio a distanza. Per il resto, la S8 arriva invariata al 2023.

Motore, trasmissione e prestazioni

L’unica scelta di motori della S8 è potente: un motore V-8 biturbo da 4,0 litri che eroga 563 cavalli. La trazione integrale è di serie e il cambio è automatico a otto rapporti.

Un sistema di sospensioni attive può controllare ogni ruota individualmente per migliorare la qualità di guida ed è regolato in modo diverso rispetto a quello della A8 standard, offrendo una migliore abilità in curva grazie alla riduzione del rollio della scocca.

Audi include anche equipaggiamenti come il differenziale posteriore con torque-vectoring e la ruota posteriore sterzante per aumentare l’agilità; come optional sono disponibili potenti freni carboceramici.

Prezzo dell’Audi S8 2023

Prezzo a partire da 149.650 euro.

