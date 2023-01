Con sette posti, un motore V-8 da 500 cavalli e numerose dotazioni, l’Audi SQ7 è un SUV di lusso ad alte prestazioni con molte virtù e pochi vizi. È fantastica da guidare, in grado di bilanciare prestazioni impressionanti con un comfort confortevole, e ha un aspetto adeguatamente premium e aggressivo.

L’abitacolo è dotato di tre file di sedili e di schermi dall’aspetto moderno che incorporano molta tecnologia, ma che hanno eliminato in gran parte le comode manopole dei pulsanti. Tutti i migliori elementi della Q7 standard sono presenti anche qui, solo con più potenza e presenza.

Audi SQ7 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, uscita e prezzo

Le novità

I finestrini laminati a doppio vetro fanno di nuovo parte del pacchetto Executive opzionale e i cerchi da 22 pollici si aggiungono all’elenco degli extra.

Sono dotati di pneumatici estivi ad alte prestazioni e sono disponibili in grigio opaco o nero.

Motore, trasmissione e prestazioni

La SQ7 ha un motore V-8 biturbo da 4,0 litri con 500 cavalli che condivide con il SUV SQ8 a due file, meccanicamente simile. Sembra molto, e in effetti lo è: si tratta dello stesso motore che si trova nella RS Q8, ancora più performante, e che in questa applicazione rinuncia solo a un po’ di potenza e di coppia.

La trazione integrale Quattro è di serie, così come il cambio automatico a otto rapporti.

Nonostante il suo potenziale prestazionale, la SQ7 si trasforma senza problemi in un SUV per famiglie, offrendo una guida impeccabile.

La maneggevolezza è a dir poco eroica, considerando che si tratta di un vero e proprio peso massimo; affronta le strade curve senza sforzo e raramente si sente insicura.

Interni, comfort e carico

L’SQ7 offre gli stessi pratici interni della Q7, ma con alcuni tocchi speciali, tra cui sedili più sportivi con diverse finiture in pelle. La terza fila di sedili è di serie sulla SQ7, come sulla Q7, e la rende una veloce vettura per famiglie con sette passeggeri. Lo spazio di carico è limitato dietro la terza fila, come nella Q7, ma se si tolgono i sedili e le poltrone della seconda fila, la SQ7 può contenere le stesse 25 valigie a mano che siamo riusciti a sistemare nella Q7 normale.

Prezzo dell’Audi SQ7

Il prezzo dovrebbe partire da €120.000.

