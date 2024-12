Aumento dei costi della RC auto in Italia nel terzo trimestre 2024

Il contesto attuale dei costi della RC auto

Nel terzo trimestre del 2024, il costo medio della responsabilità civile auto (RC auto) in Italia ha raggiunto i 416 euro, segnando un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento, pari al 7,0% in termini nominali e 6,3%% in termini reali, è emerso dall’indagine IPER condotta dall’IVASS, che monitora dal 2013 l’andamento dei prezzi delle assicurazioni per autovetture ad uso privato. Questo trend di crescita si inserisce in un contesto di ripresa dopo anni di calo dei prezzi, evidenziando un cambiamento significativo nel mercato assicurativo italiano.

Le differenze provinciali e i fattori di prezzo

Un aspetto interessante dell’analisi è l’eterogeneità dei prezzi a livello provinciale. In oltre un terzo delle province italiane, il prezzo medio supera i 400 euro, con incrementi che variano dal 2,7%% al 11,3%%. Le città che hanno registrato i maggiori aumenti includono Roma (+11,3%), Caltanissetta (+10,1%) e Catania (+9,2%). Inoltre, il differenziale di prezzo tra Napoli e Aosta, storicamente il più ampio, è attualmente di 267 euro, mostrando un aumento dell’8,0% su base annua. Queste variazioni evidenziano come i fattori locali influenzino significativamente i costi delle assicurazioni.

Strategie delle compagnie assicurative e scontistica

Le compagnie assicurative che operano principalmente attraverso canali diretti offrono premi medi inferiori (379 euro) rispetto a quelle che utilizzano il canale agenziale (421 euro). Entrambi i modelli hanno visto un aumento dei prezzi su base annua. Un elemento cruciale nella determinazione del prezzo finale è la scontistica, con il 91%% dei contratti che prevede uno sconto medio di 210 euro, pari al 38,9%% del premio di tariffa. Inoltre, il prezzo medio per i nuovi rischi è significativamente più elevato, attestandosi a 651 euro. Questo scenario complesso richiede agli automobilisti di prestare attenzione alle diverse offerte disponibili sul mercato.

Le preoccupazioni del Codacons e la necessità di monitoraggio

Il Codacons ha espresso preoccupazione per l’aumento delle tariffe RC auto, sottolineando che gli automobilisti italiani continuano a subire rincari significativi. Secondo il presidente Carlo Rienzi, nonostante le compagnie assicurative abbiano registrato utili record, è fondamentale avviare un monitoraggio attento per comprendere le cause di questi aumenti. Con utili che hanno raggiunto quota 8 miliardi di euro nel 2023, in crescita del 249%% rispetto all’anno precedente, è evidente che ci sono questioni da affrontare nel settore assicurativo.